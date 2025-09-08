Меню
Откуда у семейки Аддамс взялась Вещь: в «Уэнсдэй» объяснили это впервые за 60 лет

8 сентября 2025 20:33
Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Версия от Netflix оказалась весьма любопытной.

Происхождение Вещи, той самой зловещей руки, годами оставалось загадкой во франшизе «Семейка Аддамс». Но второй сезон «Уэнсдэй» официально дал ответ фанатам на этот вопрос.

И такого развития событий точно никто не ожидал.

Вещь в экранизациях

В оригинальных комиксах и ситкоме «Семейка Аддамс» 1960-х история происхождения Вещи намеренно избегалась. Там она не была только отрубленной рукой. В графической новелле Вещь — странный монстр, который всегда оставался вне поля зрения: на страницах лишь возникали его нос, ухо, нога или кисть.

В конечном итоге этот персонаж эволюционировал в ту самую знакомую зрителям отрубленную руку. Она была элементом ситкома «Семейка Аддамс» и каждой последующей адаптации.

В «Уэнсдэй» у Вещи появилась предыстория. Оказывается, Гомес и Мортиша лгали: они все это время знали, чья это рука.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

История Вещи

Второй сезон «Уэнсдэй» преподнес поклонникам неожиданный сюрприз, раскрыв одну из самых давних загадок вселенной Аддамсов. Зрители наконец узнали тайну происхождения Вещи — того самого безмолвного помощника.

Оказалось, что всё началось с давнего конфликта. Когда Айзек Найт попытался забрать силы у Гомеса Аддамса, Мортиша вмешалась в самый критический момент. Чтобы спасти любимого, она отсекла руку Айзека, что привело к сбою в опасном эксперименте.

После взрыва башни произошло невероятное — отрубленная кисть ожила. Скорее всего, через неё прошёл мощный разряд электричества. Само имя Вещь (Thing) оказалось анаграммой фамилии «Найт». Мортиша и Гомес хранили эту тайну много лет.

Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Когда в сериале Айзек попытался вернуть свою конечность, чтобы восстановить силы, Вещь сделала неожиданный выбор и пошла против своего владельца.

Она даже отбросила кольцо, связывавшее её с прошлым. Этим жестом Вещь окончательно подтвердила свою принадлежность к семье Аддамс.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему школа из «Уэнсдэй» называется «Невермор».

Фото: Кадры из сериала «Уэнсдэй»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
