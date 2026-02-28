Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно

От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно

28 февраля 2026 08:00
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Фанаты просят адаптировать бонусную новеллу.

Четвёртый сезон «Бриджертонов» добрался до зрителей не целиком, а в два захода: первую часть показали в конце января, вторую — в конце февраля. На этот раз в центре внимания оказался Бенедикт, чья любовная история разворачивается по знакомому лекалу Золушки.

В успехе проекта на стриминге можно не сомневаться: Netflix уже подтвердил, что сериал растянется как минимум до шестого сезона. Но преданные фанаты с нетерпением ждут, когда же очередь дойдёт до экранизации той самой книги, которую они заприметили давно.

Сезоны «Бриджертонов»

Сериал официально продлили как минимум до шестого сезона, так что поклонникам есть чего ждать впереди. Пятая глава будет основана на книге «Сэру Филиппу, с любовью» и сосредоточится на истории Элоизы — съёмки стартуют уже весной 2026‑го, а значит, новые серии стоит ждать примерно через год.

Шестой сезон возьмёт за основу роман «Когда он был порочным» и расскажет о Франческе, но до него ещё далеко: релиз вряд ли случится раньше 2029‑го. А вот когда очередь дойдёт до Гиацинты и Грегори, создатели пока держат в секрете — никакой конкретики по кастингу или датам нет.

Спин-офф

Зрителям мало историй только про детей — всё громче звучат голоса тех, кто мечтает увидеть на экране молодых родителей Бриджертонов. Особенно востребована бонусная новелла Джулии Куин под названием «Вайолет в цвету», которая не входит в основной восьмикнижный цикл, но давно считается фанатами недостающим пазлом семейной саги.

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Там Вайолет появляется ещё маленькой озорницей, потом проходит через подростковое противостояние с Эдмундом, нежный роман, счастливый брак и рождение восьми детей, чтобы в финале остаться одной в 38 лет.

Для поклонников эта героиня — воплощение тепла, мудрости и той самой материнской интуиции, которая держит всю семью. Сама писательница признавалась, что очень любит Вайолет, но полноценный роман о ней вышел бы слишком грустным из‑за неизбежного финала смерти Эдмунда.

Тем не менее шанс на экранизацию есть: Шонда Раймс уже экспериментировала с приквелом про Шарлотту, и тот выстрелил. Правда, официально об отдельном проекте про Вайолет пока не объявляли.

Фото: Кадры из сериала «Бриджертоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека Читать дальше 28 февраля 2026
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона» Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона» Читать дальше 27 февраля 2026
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Читать дальше 25 февраля 2026
И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 Читать дальше 25 февраля 2026
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше 24 февраля 2026
9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO 9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO Читать дальше 28 февраля 2026
Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Читать дальше 28 февраля 2026
14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года 14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года Читать дальше 28 февраля 2026
В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше