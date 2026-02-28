От Netflix ждут экранизации лучшей книги «Бриджертонов»: без слез смотреть будет невозможно

Четвёртый сезон «Бриджертонов» добрался до зрителей не целиком, а в два захода: первую часть показали в конце января, вторую — в конце февраля. На этот раз в центре внимания оказался Бенедикт, чья любовная история разворачивается по знакомому лекалу Золушки.

В успехе проекта на стриминге можно не сомневаться: Netflix уже подтвердил, что сериал растянется как минимум до шестого сезона. Но преданные фанаты с нетерпением ждут, когда же очередь дойдёт до экранизации той самой книги, которую они заприметили давно.

Сезоны «Бриджертонов»

Сериал официально продлили как минимум до шестого сезона, так что поклонникам есть чего ждать впереди. Пятая глава будет основана на книге «Сэру Филиппу, с любовью» и сосредоточится на истории Элоизы — съёмки стартуют уже весной 2026‑го, а значит, новые серии стоит ждать примерно через год.

Шестой сезон возьмёт за основу роман «Когда он был порочным» и расскажет о Франческе, но до него ещё далеко: релиз вряд ли случится раньше 2029‑го. А вот когда очередь дойдёт до Гиацинты и Грегори, создатели пока держат в секрете — никакой конкретики по кастингу или датам нет.

Спин-офф

Зрителям мало историй только про детей — всё громче звучат голоса тех, кто мечтает увидеть на экране молодых родителей Бриджертонов. Особенно востребована бонусная новелла Джулии Куин под названием «Вайолет в цвету», которая не входит в основной восьмикнижный цикл, но давно считается фанатами недостающим пазлом семейной саги.

Там Вайолет появляется ещё маленькой озорницей, потом проходит через подростковое противостояние с Эдмундом, нежный роман, счастливый брак и рождение восьми детей, чтобы в финале остаться одной в 38 лет.

Для поклонников эта героиня — воплощение тепла, мудрости и той самой материнской интуиции, которая держит всю семью. Сама писательница признавалась, что очень любит Вайолет, но полноценный роман о ней вышел бы слишком грустным из‑за неизбежного финала смерти Эдмунда.

Тем не менее шанс на экранизацию есть: Шонда Раймс уже экспериментировала с приквелом про Шарлотту, и тот выстрелил. Правда, официально об отдельном проекте про Вайолет пока не объявляли.