От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту?

Хогвартс всегда казался местом, где время течёт по-своему: замок стареет, но его обитатели будто застряли между веками. В 1991 году одиннадцатилетний Гарри Поттер впервые сел за длинный стол Гриффиндора, а вокруг него собрались учителя, возраст которых колебался от юных тридцати до древних трёхсот лет.
Мы привыкли видеть их в мантиях и тайнах, но если снять волшебную дымку — вот сколько им было на самом деле.
|
Имя преподавателя
|
Кто он/она
|
Возраст в 1991 году
|
Катберт Биннс
|
Призрак, преподаёт историю магии. Умер во сне и продолжил работать.
|
около 300 лет
|
Альбус Дамблдор
|
Директор школы, мудрец, ветеран войны с Гриндевальдом.
|
110 лет
|
Роланда Трюк
|
Энергичная преподавательница полётов на метле.
|
90 лет
|
Минерва Макгонагл
|
Замдиректора, строгая, но справедливая трансфигурационистка.
|
65 лет
|
Рубеус Хагрид
|
Лесничий, наполовину великан, добряк с сердцем подростка.
|
62 года
|
Вильгельмина Граббли-Дёрг
|
Преподаёт уход за магическими существами.
|
62 года
|
Помона Стебль
|
Весёлая травница и декан Хаффлпаффа.
|
59 лет
|
Филиус Флитвик
|
Мастер чар и декан Когтеврана.
|
50 лет
|
Квиринус Квиррелл
|
Учитель ЗОТИ, тот самый с Волдемортом на затылке.
|
36 лет
|
Септима Вектор
|
Преподаватель нумерологии, молодая учёная.
|
36 лет
|
Римус Люпин
|
Преподаватель ЗОТИ в будущем, оборотень.
|
30 лет
|
Сивилла Трелони
|
Прорицательница, живёт предсказаниями и чаем.
|
30 лет
|
Барти Крауч-младший
|
Под личиной Грюма преподавал ЗОТИ.
|
29 лет
|
Аврора Синистра
|
Преподаёт астрономию, молода и амбициозна.
|
20 лет
Хогвартс — словно зеркало магического общества. Половина преподавателей — ветераны войн, для которых возраст давно перестал что-то значить. Другая половина — новое поколение волшебников, выросших уже при Дамблдоре и несущих его идеалы, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».
И если подумать, именно это сочетание опыта и молодости сделало школу такой живой. Уроки у Макгонагл учили дисциплине, лекции Биннса — терпению, а беседы с Люпином — человечности. Возраст в Хогвартсе ничего не решает: магия держится не на годах, а на сердцах тех, кто ею живёт.
Вам будет также интересно: Как выглядел Голлум, когда еще был хоббитом Смеаголом: попросили ИИ нарисовать героя, и вот что получилось.