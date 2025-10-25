От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту?

Хогвартс всегда казался местом, где время течёт по-своему: замок стареет, но его обитатели будто застряли между веками. В 1991 году одиннадцатилетний Гарри Поттер впервые сел за длинный стол Гриффиндора, а вокруг него собрались учителя, возраст которых колебался от юных тридцати до древних трёхсот лет.

Мы привыкли видеть их в мантиях и тайнах, но если снять волшебную дымку — вот сколько им было на самом деле.

Имя преподавателя Кто он/она Возраст в 1991 году Катберт Биннс Призрак, преподаёт историю магии. Умер во сне и продолжил работать. около 300 лет Альбус Дамблдор Директор школы, мудрец, ветеран войны с Гриндевальдом. 110 лет Роланда Трюк Энергичная преподавательница полётов на метле. 90 лет Минерва Макгонагл Замдиректора, строгая, но справедливая трансфигурационистка. 65 лет Рубеус Хагрид Лесничий, наполовину великан, добряк с сердцем подростка. 62 года Вильгельмина Граббли-Дёрг Преподаёт уход за магическими существами. 62 года Помона Стебль Весёлая травница и декан Хаффлпаффа. 59 лет Филиус Флитвик Мастер чар и декан Когтеврана. 50 лет Квиринус Квиррелл Учитель ЗОТИ, тот самый с Волдемортом на затылке. 36 лет Септима Вектор Преподаватель нумерологии, молодая учёная. 36 лет Римус Люпин Преподаватель ЗОТИ в будущем, оборотень. 30 лет Сивилла Трелони Прорицательница, живёт предсказаниями и чаем. 30 лет Барти Крауч-младший Под личиной Грюма преподавал ЗОТИ. 29 лет Аврора Синистра Преподаёт астрономию, молода и амбициозна. 20 лет

Хогвартс — словно зеркало магического общества. Половина преподавателей — ветераны войн, для которых возраст давно перестал что-то значить. Другая половина — новое поколение волшебников, выросших уже при Дамблдоре и несущих его идеалы, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

И если подумать, именно это сочетание опыта и молодости сделало школу такой живой. Уроки у Макгонагл учили дисциплине, лекции Биннса — терпению, а беседы с Люпином — человечности. Возраст в Хогвартсе ничего не решает: магия держится не на годах, а на сердцах тех, кто ею живёт.

