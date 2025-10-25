Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту?

От 30 до 300: сколько на самом деле лет было преподавателям Хогвартса, когда Гарри впервые сел за парту?

25 октября 2025 12:19
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Разброс, конечно, колоссальный.

Хогвартс всегда казался местом, где время течёт по-своему: замок стареет, но его обитатели будто застряли между веками. В 1991 году одиннадцатилетний Гарри Поттер впервые сел за длинный стол Гриффиндора, а вокруг него собрались учителя, возраст которых колебался от юных тридцати до древних трёхсот лет.

Мы привыкли видеть их в мантиях и тайнах, но если снять волшебную дымку — вот сколько им было на самом деле.

Имя преподавателя

Кто он/она

Возраст в 1991 году

Катберт Биннс

Призрак, преподаёт историю магии. Умер во сне и продолжил работать.

около 300 лет

Альбус Дамблдор

Директор школы, мудрец, ветеран войны с Гриндевальдом.

110 лет

Роланда Трюк

Энергичная преподавательница полётов на метле.

90 лет

Минерва Макгонагл

Замдиректора, строгая, но справедливая трансфигурационистка.

65 лет

Рубеус Хагрид

Лесничий, наполовину великан, добряк с сердцем подростка.

62 года

Вильгельмина Граббли-Дёрг

Преподаёт уход за магическими существами.

62 года

Помона Стебль

Весёлая травница и декан Хаффлпаффа.

59 лет

Филиус Флитвик

Мастер чар и декан Когтеврана.

50 лет

Квиринус Квиррелл

Учитель ЗОТИ, тот самый с Волдемортом на затылке.

36 лет

Септима Вектор

Преподаватель нумерологии, молодая учёная.

36 лет

Римус Люпин

Преподаватель ЗОТИ в будущем, оборотень.

30 лет

Сивилла Трелони

Прорицательница, живёт предсказаниями и чаем.

30 лет

Барти Крауч-младший

Под личиной Грюма преподавал ЗОТИ.

29 лет

Аврора Синистра

Преподаёт астрономию, молода и амбициозна.

20 лет

Хогвартс — словно зеркало магического общества. Половина преподавателей — ветераны войн, для которых возраст давно перестал что-то значить. Другая половина — новое поколение волшебников, выросших уже при Дамблдоре и несущих его идеалы, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

И если подумать, именно это сочетание опыта и молодости сделало школу такой живой. Уроки у Макгонагл учили дисциплине, лекции Биннса — терпению, а беседы с Люпином — человечности. Возраст в Хогвартсе ничего не решает: магия держится не на годах, а на сердцах тех, кто ею живёт.

Вам будет также интересно: Как выглядел Голлум, когда еще был хоббитом Смеаголом: попросили ИИ нарисовать героя, и вот что получилось.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Читать дальше 25 октября 2025
Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Читать дальше 25 октября 2025
Из «Прометея» вырезали 38 минут: в режиссерской версии фильм лучше — инопланетянин изначально не планировал убивать Дэвида Из «Прометея» вырезали 38 минут: в режиссерской версии фильм лучше — инопланетянин изначально не планировал убивать Дэвида Читать дальше 25 октября 2025
Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита Мел Гибсон работает над сиквелом «Страстей Христовых»: бюджет у блокбастера будет втрое больше, чем у оригинального хита Читать дальше 24 октября 2025
Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха Читать дальше 24 октября 2025
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн» Читать дальше 24 октября 2025
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой Читать дальше 23 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше