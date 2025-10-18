Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось

Каждый год одно и то же — кто-то запускает слух, что «Машу и Медведя» закрывают. В этот раз «паника» дошла даже до разговоров о «свернутом офисе» и «кипрских правах».

Но, как выяснилось, Маше это всё нипочём — она, как обычно, шумит, гоняет и готовит новые проказы.

Продюсер мультсериала Дмитрий Ловейко расставил точки над «i»: проект жив, Москва никуда не делась, а партнёрские студии в Сербии и на Кипре просто помогают в производстве. «Сериал остаётся в России. Мультик будут смотреть ещё несколько поколений», — заявил он. То есть ни бегства, ни финала — только новые серии и старый добрый бардак Маши.

Восьмой сезон — на старте

И о каком «закрытии» вообще может идти речь, если осенью стартовал восьмой сезон? Да ещё какой! В новом сезоне Маша получает собственную машину — и, конечно, использовать её по назначению не планирует. Её ждут дорожные переполохи, ледяные каникулы и встречи с новыми героями. Медведю снова достанется всё — от разбитых горшков до нервных клеток.

Где смотреть

Продолжение вышло 28 августа сразу в российских онлайн-кинотеатрах — Okko, Кинопоиск, Иви, Start и других. А на YouTube-канале мультфильма премьеры начались ещё 21 августа, мгновенно собрав сотни тысяч просмотров. Всего — 26 серий по семь минут, коротких, весёлых и до смешного узнаваемых.

Маша рулит — во всех смыслах

«Маша и Медведь» смотрят в более чем 150 странах, и восьмой сезон, по первым отзывам, стал ещё теплее и добрее. Теперь Маша учится не только шалить, но и управлять — машиной, эмоциями и собой. Так что нет, никакого «закрытия» не будет: Маша снова за рулём — и, кажется, тормозить она не собирается.

