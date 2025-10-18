Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось

Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось

18 октября 2025 19:06
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Главное — без паники.

Каждый год одно и то же — кто-то запускает слух, что «Машу и Медведя» закрывают. В этот раз «паника» дошла даже до разговоров о «свернутом офисе» и «кипрских правах».

Но, как выяснилось, Маше это всё нипочём — она, как обычно, шумит, гоняет и готовит новые проказы.

Продюсер мультсериала Дмитрий Ловейко расставил точки над «i»: проект жив, Москва никуда не делась, а партнёрские студии в Сербии и на Кипре просто помогают в производстве. «Сериал остаётся в России. Мультик будут смотреть ещё несколько поколений», — заявил он. То есть ни бегства, ни финала — только новые серии и старый добрый бардак Маши.

Восьмой сезон — на старте

И о каком «закрытии» вообще может идти речь, если осенью стартовал восьмой сезон? Да ещё какой! В новом сезоне Маша получает собственную машину — и, конечно, использовать её по назначению не планирует. Её ждут дорожные переполохи, ледяные каникулы и встречи с новыми героями. Медведю снова достанется всё — от разбитых горшков до нервных клеток.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Где смотреть

Продолжение вышло 28 августа сразу в российских онлайн-кинотеатрах — Okko, Кинопоиск, Иви, Start и других. А на YouTube-канале мультфильма премьеры начались ещё 21 августа, мгновенно собрав сотни тысяч просмотров. Всего — 26 серий по семь минут, коротких, весёлых и до смешного узнаваемых.

Маша рулит — во всех смыслах

«Маша и Медведь» смотрят в более чем 150 странах, и восьмой сезон, по первым отзывам, стал ещё теплее и добрее. Теперь Маша учится не только шалить, но и управлять — машиной, эмоциями и собой. Так что нет, никакого «закрытия» не будет: Маша снова за рулём — и, кажется, тормозить она не собирается.

Ранее мы писали: А вы знали, что у героини «Маши и Медведя» есть свой сказочный спин-офф? Всего 26 серий — и каждая веселее предыдущей.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Добро пожаловать в шизофрению»: у самой зимней серии «Маши и Медведя» 67 млн просмотров и клеймо «новогодний позор» от россиян «Добро пожаловать в шизофрению»: у самой зимней серии «Маши и Медведя» 67 млн просмотров и клеймо «новогодний позор» от россиян Читать дальше 16 октября 2025
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Читать дальше 15 октября 2025
Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Читать дальше 14 октября 2025
Этот российский мультик обожают по всему миру, а на родине требуют запретить: главную героиню в лучшем случаю называют дикаркой Этот российский мультик обожают по всему миру, а на родине требуют запретить: главную героиню в лучшем случаю называют дикаркой Читать дальше 15 октября 2025
«Только не списывай точь-в-точь»: за 10 лет до «Бара “Один звонок” вышло до боли похожее аниме – тоже про загробный мир, но круче во всем «Только не списывай точь-в-точь»: за 10 лет до «Бара “Один звонок” вышло до боли похожее аниме – тоже про загробный мир, но круче во всем Читать дальше 19 октября 2025
«Самый страшный мультик советского детства»: этот проект мало кто пересматривает – доводит до слез и малышей, и взрослых «Самый страшный мультик советского детства»: этот проект мало кто пересматривает – доводит до слез и малышей, и взрослых Читать дальше 19 октября 2025
Пошел в кино, чтобы откосить от службы: Иван Янковский честно признался, почему стал актером — звездный дед ни при чем Пошел в кино, чтобы откосить от службы: Иван Янковский честно признался, почему стал актером — звездный дед ни при чем Читать дальше 19 октября 2025
И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная Читать дальше 18 октября 2025
«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб «Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб Читать дальше 18 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше