Он хотел быть сыном, а стал настоящим монстром: вот почему Барти Крауч страшнее Волдеморта и всех Пожирателей Смерти

В фильмах не совсем раскрыли этого персонажа, а вот в книгах он показан отлично.

В мире «Гарри Поттера» большинство боится Того-Кого-Нельзя-Называть. Но есть персонаж, чья история вызывает даже большее чувство тревоги — Барти Крауч-младший. Безумный, преданный до последней клетки тела и опасный в своей гениальности. В книгах он раскрыт куда глубже, чем в экранизации, где всё ограничилось фирменным тиком Дэвида Теннанта.

Барти был сыном высокопоставленного чиновника Министерства магии. Его отец, Барти Крауч-старший, сделал карьеру на бескомпромиссной борьбе с темными волшебниками — и не заметил, как его единственный сын стал одним из них.

Избалованный, забытый, угодивший в Азкабан вместе с Беллатрисой Лестрейндж после пыток над родителями Невилла Долгопупса. На суде он кричал отцу: «Я твой сын!», но в ответ услышал лишь холодное: «Ты мне не сын». И это был момент, когда душа Барти-младшего окончательно треснула.

Спасла его мать, обменявшаяся с ним местами с помощью Оборотного зелья. Барти вернулся домой под Империусом, на цепи, спрятанный под мантией-невидимкой. Его стерегла эльфийка Винки. Но он не сломался. Он ждал. На финале Кубка мира по квиддичу он освободился, наложил Тёмную метку, и в тот вечер Волдеморт узнал: его верный слуга жив.

Барти стал ключом к возвращению Тёмного Лорда. Он похитил Аластора Грюма, принял его облик с помощью зелья и почти год под маской преподавал в Хогвартсе. Это он бросил имя Гарри в Кубок Огня. Это он помогал ему пройти испытания. Это он убил собственного отца и спрятал тело в Запретном лесу. Всё — ради того, чтобы доставить Гарри Волдеморту, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Он почти добился своего. Но в последний момент вмешался Дамблдор. Барти всё рассказал. С гордостью, с маниакальной улыбкой: «Он вернулся». Он ждал возвращения Тёмного Лорда всю свою жизнь. Но говорить больше он не смог. Фадж, министр магии, привёл с собой дементора — и тот поцеловал Барти. Душа ушла, тело осталось. Без суда, без свидетельств, без последствий для Волдеморта. Самый преданный слуга был устранён в тишине.

И вот что делает Барти Крауча-младшего страшнее Волдеморта. Тот строил армию, искал власть. А Барти — верил. До конца. Без страха. Без сожалений. Его преданность была не делом выгоды, а смыслом жизни. И именно в этом его жуткая слава.

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