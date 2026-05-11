Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала

11 мая 2026 13:00
Кадр из фильма «Интердевочка»

Ленту показывали иностранцам.

Драма «Интердевочка» появилась в кинотеатрах в 1989 году. Её смелые темы сразу вызвали бурную реакцию у зрителей. Режиссёр Пётр Тодоровский решился показать жизнь девушек по вызову, которые надеются встретить иностранца и уехать из страны.

Съёмки дались создателям непросто. Даже сам Тодоровский порой удивлялся откровенности. На всём пути его поддерживала жена, Мира Тодоровская, которая была для него главной опорой.

Картина стала настоящим символом новой эпохи. Она отразила смягчение цензуры и дух перестройки в кино. Но её влияние вышло далеко за пределы СССР. По некоторым сведениям, именно эта советская драма вдохновила создателей голливудской «Красотки» на их собственную историю.

Фильм Тодоровского получил признание по всему миру. Он собирал полные залы и завоевал несколько почётных наград на международных кинофестивалях.

Спустя годы после премьер некоторые инсайдеры отмечали интересную деталь. Оказалось, что в начале 90-х советская «Интердевочка» не осталась без внимания создателей «Красотки».

Кадр из фильма «Красотка»

Более того, говорят, что её даже показали главным звёздам проекта — Ричарду Гиру и Джулии Робертс. Это было нужно, чтобы актёры глубже почувствовали своих персонажей.

Однако сами голливудские знаменитости никогда не комментировали этот факт. Поэтому до сих пор остаётся загадкой, насколько образ Вивиан был навеян судьбой советской Тани Зайцевой.

Фото: Кадры из фильмов «Интердевочка» (1989), «Красотка» (1990)
Светлана Левкина
