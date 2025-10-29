Обожаете аниме от Миядзаки? Вот еще три проекта в том же духе, но снятых не на студии Ghibli

Хаяо Миядзаки — один из самых влиятельных режиссёров и аниматоров в мире, сооснователь легендарной студии Studio Ghibli. Его работы часто исследуют границу между реальностью и фантазией, детскую чистоту и взрослые травмы.

Даже в цифровую эпоху он сохраняет верность рисованной анимации, наполняя каждый кадр жизнью. Среди главных хитов автора «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и другие. Эти проекты знают даже те, кто принципиально не смотрит аниме.

А мы собрали еще 3 картины в духе Миядзаки, но созданные совсем другими авторами.

«Дети моря»

Обычные каникулы школьницы Руки внезапно превращаются в загадочное приключение. Вместо отдыха она проводит время в океанариуме, где работает её отец. Именно здесь она встречает Уми и Сору — необычных братьев.

В это же время по всему миру начинают таинственно исчезать морские обитатели. Руке и её новым друзьям предстоит раскрыть причину этих загадочных событий.

С работами Миядзаки аниме «Дети моря» роднит визуальная поэзия, экологическая тема и связь человека с древними силами природы.

«Волчьи дети Амэ и Юки»

История Юки и Амэ начинается как сказка. После гибели отца — последнего оборотня своего рода — дети-полукровки и их мать вынуждены бежать из города в глухую деревню. Среди лесов и полей ребята учатся жить на грани двух миров: днём они носят человеческий облик, ночью резвятся как волчата.

Но с каждым годом скрывать двойную природу становится всё сложнее. Деревенские жители начинают замечать странности, а сами дети ощущают внутренний разлад.

Наступает момент, когда каждый должен сделать выбор — принять человеческую судьбу или уйти в лес навсегда.

Также, как и в картинах Миядзаки, в ленте «Волчьи дети Амэ и Юки» есть магия в реальном мире: сама волчья природа служит метафорой взросления. А еще в картине наблюдается трогательное исследование материнства, ведь героиня жертвует всем ради детей-оборотней.

«Мирай из будущего»

Четырёхлетний Кун впадает в настоящую депрессию — у него появилась младшая сестрёнка Мирай, и всё внимание родителей теперь достаётся ей. Малыш чувствует себя брошенным и никому не нужным.

Но благодаря волшебным путешествиям во времени Кун встречает членов своей семьи из разных эпох. Эти встречи помогают ему понять ценность семьи и осознать, что любви хватит на всех.

Магия в картине «Мирай из будущего» отражена в символическом садовом дереве. А все детские переживания показаны без сентиментальности, но с теплотой и юмором.

