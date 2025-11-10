Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера

Прошло уже больше десяти лет с выхода первого фильма, а трилогия «Бегущий в лабиринте» всё ещё вызывает ностальгию. Лабиринт, Глейдеры, Томас, Тереза — всё это стало символом подростковых антиутопий 2010-х.

Но если перечитать книги Джеймса Дэшнера, становится ясно: кино и оригинал — это два разных мира. Режиссёры сделали массу изменений — где-то ради динамики, где-то ради зрелищности. Вот три отличия, которые перевернули историю.

Лабиринт в фильме живёт — в книге он молчит

В фильме стены Лабиринта грохочут, сдвигаются с гулом, будто живое существо ворочается под землёй. Этот звук стал одной из фирменных деталей фильма — он пугает и создаёт ощущение, что за Поляной следят.

Но у Дэшнера Лабиринт совсем другой: беззвучный, холодный, математически точный. Стены двигаются строго по расписанию, и бегуны не слышат ни малейшего звука. Это делает атмосферу книги иной — не экшен, а чистая тревога.

Галли стал живым человеком, а не карикатурным злодеем

На страницах романа Галли — почти безумен. Агрессивный, параноидальный, с манией величия, он ненавидит Томаса с первой минуты.

Но в фильмах всё иначе: Уилл Поултер делает из него противоречивого героя. Он вспыльчив, но не злой — скорее, человек, которого система заставила быть жёстким.

Ньют умирает иначе — и гораздо мягче

Самая эмоциональная сцена всей трилогии в книге — просьба Ньюта: «Томас, убей меня». Он заражён вирусом и просит друга избавить его от мучений. Томас стреляет — и это становится одной из самых тяжёлых сцен подростковой литературы.

В фильме всё смягчили: Ньют погибает от ножа, без прямого выстрела друга. Кино избегает морального шока — но теряет силу трагедии. У Дэшнера смерть Ньюта — точка невозврата, после которой Томас уже никогда не будет прежним. В экранизации — просто эпизод в череде потерь.

Итог

Фильмы «Бегущий в лабиринте» — это не пересказ, а переосмысление. Там, где Дэшнер писал антиутопию о контроле, утрате и моральных компромиссах, Голливуд сделал приключение про дружбу и выживание.

Но, возможно, именно за это зрители и любят кино: оно оставило не отчаяние, а веру в то, что даже в самом тёмном лабиринте можно найти выход.

Ранее мы писали: Каким бы Т-1000 не был идеальным, у «жидкого убийцы» есть существенный минус: с ним вся маскировка — смех.