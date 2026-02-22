Меню
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)

22 февраля 2026 19:00
Кадр из мультфильма «История игрушек»

Премьера назначена на 19 июня.

Игрушки снова в строю, и на этот раз их главный соперник — не злодей с клыками, а обычный планшет. Pixar показала большой трейлер «Истории игрушек 5», премьера назначена на 19 июня.

Судя по ролику, Вуди и Баззу предстоит самая современная битва в их жизни — за внимание ребёнка, которое теперь утекает в экран.

Новый враг — технология

По сюжету у Банни появляется планшет LilyPad. Он быстро занимает всё её свободное время, и игрушки остаются без привычных разговоров, игр и объятий.

Вуди возвращается к старым друзьям, чтобы придумать план спасения. Конфликт неожиданно взрослый: речь идёт не о ревности, а о месте игрушек в мире цифровых развлечений.

Команда прежняя, ставки выше

Режиссёром и сценаристом вновь стал Эндрю Стэнтон, автор «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо». К ролям вернулись Том Хэнкс и Тим Аллен, Джоан Кьюсак снова озвучивает Джесси. Новый персонаж заговорит голосом Греты Ли. Музыку написал Рэнди Ньюман, работавший над предыдущими частями.

После четырёх фильмов казалось, что история завершена, однако трейлер даёт понять: «История игрушек 5» — не ностальгия ради ностальгии, а разговор о детстве в эпоху экранов. И похоже, он будет куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из мультфильма «История игрушек»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
