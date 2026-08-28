Николас Кейдж выбрал лучшего Человека-Паука — это не Том Холланд: многие фанаты Питера Паркера с ним не согласятся

Но есть и те, кто его полностью поддержит.

Николас Кейдж в 2026 году присоединился к Marvel, сыграв главную роль в сериале «Паук-нуар». И во время одного из интервью его попросили назвать лучшего Человека-паука в кино. Ответ оказался довольно неожиданным — Кейдж выбрал не Тоби Магуайра и не Тома Холланда.

Кейджу больше всего понравился Эндрю Гарфилд

Любимым экранным Питером Паркером для актера оказался Эндрю Гарфилд, сыгравший супергероя в двух фильмах — «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».

Кейдж особенно отметил именно актерскую работу Гарфилда:

«Я считаю, что Гарфилд был действительно великолепным Человеком-пауком. Думаю, он отлично справился со своей ролью. Он замечательный актёр».

При этом Николас не стал подробно сравнивать Гарфилда с другими исполнителями и не объяснил, какие именно сцены заставили его сделать такой выбор. Похоже, для актера на первом месте оказалась именно игра коллеги, а не общие оценки самих фильмов.

Почему выбор выглядит неожиданно

Картины с Гарфилдом принято считать менее успешными по сравнению с другими фильмами о Человеке-пауке. При этом у его версии героя остается немало поклонников, которые считают актера одним из лучших Питеров Паркером.

Позже Гарфилд вернулся к образу супергероя в «Человеке-пауке: Нет пути домой», где встретился с Томом Холландом и Тоби Магуайром. Эта сцена стала одним из главных событий фильма и окончательно доказала, что зрители не забыли его версию Паркера.

А что сам Кейдж?

Николас Кейдж тем временем показал совершенно другого героя. В «Пауке-Нуар» он играет Бена Рейли — персонажа комиксов, связанного с Человеком-пауком. Правда, создатели сериала заметно изменили его историю и биографию.

Получается забавная ситуация: Кейдж выбрал своего любимого Человека-паука, а теперь сам оказался внутри этой вселенной.

И, судя по его ответу, Эндрю Гарфилд действительно оставил у актера особое впечатление. Возможно, после такого признания поклонники «Нового Человека-паука» наконец почувствуют себя немного реабилитированными.

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