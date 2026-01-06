Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали

Трилогия о Простоквашино стала неотъемлемой частью детства для целых поколений. Эти мультфильмы пересматривали бессчетное количество раз, ведь в них идеально всё — от персонажей и сюжетов до уютной атмосферы.

Однако взрослые могут заметить любопытные несоответствия, ранее ускользавшие от внимания. Одна из таких загадок связана с почтальоном Печкиным.

Имя Печкина

Почтальона Печкина в Простоквашино все называют исключительно по фамилии. Именно так он сам представился новым знакомым.

За всю классическую трилогию его настоящее имя прозвучало лишь однажды. Во второй серии «Каникулы в Простоквашино» мама дяди Федора, едва появившись в деревне, радостно бросается к почтальону.

«Здравствуйте, дорогой Игорь Иванович!», — уверенно произносит она.

Имя Печкина по сценарию

Согласно первоначальному сценарию, почтальона должны были звать Иван Печкин. Ему исполнилось 59 лет, и всю жизнь он проработал в местном почтовом отделении.

Его неизменными атрибутами были коричневый плащ, ушанка и почтовая сумка, из которой он постоянно что-то доставал. Персонаж любил собирать сплетни и всегда быть в курсе деревенских событий.

Однако в финальной версии мультфильма произошла загадочная перемена. Вместо Ивана почтальон неожиданно стал Игорем Ивановичем. Причину этого изменения авторы не объясняли.

