Киноафиша Статьи Говорил ли Шурик «Птичку жалко»? Уверены? Тест по «Кавказской пленнице»

Говорил ли Шурик «Птичку жалко»? Уверены? Тест по «Кавказской пленнице»

9 января 2026 10:23
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Культовые реплики помнят все — но кому именно они принадлежат, вспоминают не всегда.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — одна из тех комедий Леонида Гайдая, которые мы помним не только по сюжету, но и по репликам героев, которые давно стали афоризмами.

Шурик приезжает на Кавказ за фольклором, но очень быстро оказывается в водовороте тостов, традиций, абсурдных договорённостей и похищения невесты.

Какие-то фразы главного героя картины мы знаем наизусть, а вот некоторые могли подзабыться. Впрочем, есть истинные ценители этой советской комедии, которых не так просто обвести вокруг пальца. А вдруг вы один из них? Проверим?

В этом тесте всё устроено просто. На каждый вопрос мы даём три варианта ответов. Но только одна фраза действительно звучала в фильме и принадлежит Шурику.

Две другие — просто выдумка, подражающая интонации и логике героя, чтобы запутать даже тех, кто видел фильм десятки раз. Задача — не угадать «по смыслу», а вспомнить точно: говорил или нет. Погнали!

.Также прочитайте: Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Анна Адамайтес
