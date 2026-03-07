Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам?

Меню
7 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Русские горки»

Там 24 серии, которые раскрывают актера совсем с другой стороны.

Финал «Первого отдела» уже позади, и многие зрители признаются: по следователю Брагину начинают скучать почти сразу. Иван Колесников за несколько сезонов стал одним из самых узнаваемых актеров российского телевизионного детектива.

У него есть еще один проект, который неожиданно оказался в числе лучших на Кинопоиске. Речь о драматическом сериале «Русские горки».

Сериал вошел в топ-250 платформы и получил высокий зрительский рейтинг — 8,1 на КП. Для российской многосерийной драмы это редкий результат.

История начинается после войны

Сюжет переносит зрителей в лето 1945 года. Война только закончилась, и два фронтовых товарища — Марк Шварц и Петр Иконников — оказываются на набережной в Хосте. Там они знакомятся с девушкой, которая присматривает за двумя маленькими англичанками.

Случайная встреча постепенно превращается в начало сложной и опасной истории. Герои оказываются втянуты в события, где переплетаются личные драмы, тайны прошлого и шпионские интриги.

Колесников в неожиданном амплуа

В «Русских горках» Иван Колесников играет Марка Шварца. Его герой отличается от привычного Брагина: он более скрытный, сложный и неоднозначный. Именно эта роль позволила актеру показать другую сторону своего таланта.

Сериал состоит из 24 серий и постепенно раскрывает судьбы персонажей на фоне послевоенной эпохи. Атмосфера времени, драматические повороты и сильный актерский ансамбль сделали проект настоящим открытием для зрителей.

Если после «Первого отдела» вам не хватает Ивана Колесникова на экране, «Русские горки» могут стать неожиданно удачной заменой.

Фото: Кадр из сериала «Русские горки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
