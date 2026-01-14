Меню
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт

14 января 2026 18:08
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Смертельных испытаний и арен здесь не будет, но напряжение никуда не исчезнет.

Создатель «Игры в кальмара» снова возвращается к теме риска, но теперь без детских игр и масок. Хван Дон-хёк запускает для Netflix криминальную драму The Dealer, и по первым деталям это будет история не про выживание, а про медленное разрушение жизни изнутри.

В центре сюжета — женщина, которую система ломает не через насилие, а через деньги и обман. И это, возможно, куда страшнее.

История падения и второго захода

Главная героиня Генхва работала крупье в казино и жила на грани риска, но пыталась вырваться в нормальную жизнь. Свадьба должна была стать ее точкой выхода, но мошенники в сфере недвижимости обнуляют все планы.

Потеряв жилье, деньги и будущее, она снова вынуждена вернуться туда, откуда пыталась сбежать. Мир ставок, долгов и опасных людей снова втягивает ее, как воронка.

Новый взгляд Хвана Дон-хёка

После «Игры в кальмара» режиссер не уходит от темы социальной жестокости. Просто теперь вместо арен с правилами — реальная экономика, где проигрывают самые уязвимые.

The Dealer обещает показать, как легко человека загнать в ловушку, если он оступился всего один раз. Это будет не боевик, а холодная, почти бытовая драма о долгах и отчаянии.

Сильный актерский состав

Роль Генхвы исполнит Чон Со-мин, знакомая зрителям по «Алхимии душ». В проекте также заняты Рю Гён-су и Ли Су-хёк, которые хорошо умеют играть внутренне сломанных и опасных персонажей.

Пока Netflix не называет дату премьеры, но проект уже вызывает интерес. После успеха «Игры в кальмара» к новым историям Хвана будут присматриваться особенно внимательно.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Игра в кальмара» могла и не выйти на экраны.

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
