Netflix слил в Сеть первые 5 минут финала «Очень странных дел»: такого Уилла Байерса вы еще не видели (видео)

Пять минут — и фанаты уже сошли с ума. Netflix наконец-то показал начало финального сезона «Очень странных дел», и теперь ожидание конца этого долгого пути стало ещё мучительнее.

В Сети — настоящий ажиотаж: зрители пересматривают ролик по кругу, разбирая каждый кадр, словно подсказку от Дафферов.

Возвращение в прошлое

Первый фрагмент переносит нас к самому началу истории — в тот момент, когда Уилл Байерс исчезает. На экране — напряжение, знакомое до мурашек: темнота, тишина и холод Изнанки.

Мальчик отчаянно выживает, убегает от Демогоргона и впервые сражается за жизнь. Сцена снята с новой глубиной — будто возвращаешься туда, где всё началось, но уже зная, сколько боли и тайн за этим стояло.

Что дальше

Финальный сезон разделят на три части: первые четыре серии выйдут уже 26 ноября, затем 25 декабря зрителей ждёт вторая часть из трёх эпизодов, а последняя серия завершит всё 31 декабря.

Netflix обещает закрыть все сюжетные линии — и, судя по тону первых минут, финал будет не просто ностальгичным, а по-настоящему страшным и эмоциональным.

Кто-то уже шутит: «Это единственный случай, когда Изнанку ждёшь больше, чем Новый год».

