Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»

10 марта на экраны выходит второй сезон «Ван Пис» — того самого сериала, который сумел доказать, что по аниме можно снимать живое кино без разочарований. На этот раз «Пираты Соломенной шляпы» углубляются в Гранд Лайн, где их ждут не только новые враги, но и совершенно другие декорации: создатели обещают заснеженные вершины, ледяные ветра и прочие прелести дальнего плавания, к которым команда ещё не привыкла.

Сюжет второго сезона

Во втором сезоне команда Соломенной Шляпы отправляется в Гранд Лайн — акваторию, где даже опытные моряки молятся всем богам. По пути их ждёт несколько важных остановок. Логтаун, где когда‑то казнили Голда Роджера, до сих пор хранит память о последнем короле пиратов. Обратная Гора удивит рекой, которая течёт... вверх.

А острова попадаются совсем разные: на Виски Пик пиратов встречают радушно, а на доисторическом Маленьком Саду вообще многое останется непонятным. Но Netflix особенно напирает на остров Драм — замёрзшее место, где царит вечная зима и живут лучшие врачи Гранд Лайн.

Расписание выхода

Второй сезон, как и первый, будет состоять из восьми эпизодов — и в этот раз Netflix решил не растягивать удовольствие. Все серии появятся одновременно 10 марта, никаких делений на части, как это было с такими хитами, как «Очень странные дела» или «Уэнсдэй».

Русские субтитры, по традиции, прилагаются. А пока зрители готовятся нырять в Гранд Лайн, авторы уже вовсю работают над третьим сезоном — его, по слухам, стоит ждать ближе к 2027 году.