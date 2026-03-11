Меню
Киноафиша Статьи Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети

Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети

11 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Шериф округа»

Идеально для неспешных выходных.

«Первый отдел» уже закончился, а до новых серий «Невского» ещё ждать и ждать. В такие моменты хочется найти детектив, который можно спокойно включить вечером и посмотреть без долгих раздумий.

Один из таких вариантов — новый сериал «Шериф округа» (Sheriff Country). Это криминальная драма от CBS, где есть убийство, семейные тайны и небольшие городские интриги.

Новый детектив от CBS

Главную роль в сериале сыграла Морена Баккарин. Многие зрители помнят её по роли Ванессы в «Дэдпуле», но здесь актриса выступает в совершенно другом амплуа.

Сюжет разворачивается в небольшом городе Эджуотер в штате Нью-Джерси. После смерти шерифа его обязанности временно исполняет Микки Фокс. Она старается удержаться на должности и навести порядок в городе. Однако всё резко меняется, когда происходит убийство.

Главной подозреваемой становится дочь самой Микки. Теперь шерифу приходится одновременно расследовать преступление и защищать свою семью.

Сериал на вечер

Основная история занимает первые пять эпизодов. Но дальше сериал постепенно расширяет сюжет. Появляются новые конфликты, личные истории и дополнительные расследования.

В сериале появляются браконьеры, наркодилеры, грабители и мелкие преступления — типичный набор для криминальной драмы. Отдельно выделяется персонаж актёра У. Эрла Брауна, известного по «Анатомии страсти» и «Секретным материалам». Его герой получился самым харизматичным в проекте.

«Шериф округа» не претендует на статус большого телевизионного события. Это скорее спокойный детектив, который можно включить вечером. Когда один любимый сериал уже закончился, а до следующего ещё далеко, такие проекты как раз помогают скоротать время.

Фото: Кадр из сериала «Шериф округа»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
