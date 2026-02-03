Меню
Не выключаете НТВ, если на экране Семенов или Брагин с Шибановым? Тогда с этим тестом справитесь в два счета

3 февраля 2026 17:09
Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский»

Вопросы только для знатоков «Первого отдела» и «Невского».

Многие зрители знают эту магию: включаешь вечером НТВ — и вот уже втянулся в новый детективный процедурал. Их любит народ искренне и надёжно. Но и критики такие проекты получают немало.

Сюжеты как близнецы-братья: бригада оперативников, громкое дело, разборки в кабинете у начальника, внезапная улика и твист. Даже реплики персонажей там похожи.

Но фанаты всё равно смотрят. Потому что это — уютный, предсказуемый мир, где зло всегда наказано, а хорошие парни в итоге побеждают.

Среди всех процедуралов НТВ особняком стоят два хита — «Первый отдел» и «Невский». Попробуй угадать, из какого именно сериала взяты цитаты в нашем тесте.

Светлана Левкина
