Не только нашумевший «След Чикатило»: 3 детективных сериала Okko, которые вышли в 2026 году

Кажется, стриминги окончательно поняли, чего хочет зритель от современного детектива. Сегодня уже недостаточно просто найти преступника в финале. Гораздо важнее создать атмосферу, заставить сомневаться в каждом герое и показать историю, где тайна становится лишь вершиной айсберга.

В 2026 году Okko выпустил сразу несколько таких проектов, и среди них есть настоящие претенденты на звание главных российских детективов сезона.

«Черная графиня»

Самая необычная новинка года начинается как экспериментальный театр. В старинный особняк посреди леса привозят единственного зрителя, который должен стать участником иммерсивного спектакля. Но представление внезапно превращается в настоящее расследование после гибели одного из актеров.

Сериал «Черная графиня» постепенно превращается в психологическую игру, где под подозрение попадает буквально каждый. Кирилл Кяро и Юрий Чурсин становятся главными проводниками в историю, которая напоминает одновременно классический детектив и тревожный триллер о человеческих слабостях.

«На льду»

Если большинство спортивных драм рассказывают о победах, то сериал «На льду» сосредоточен на цене, которую приходится за них платить. Бывшая фигуристка возвращается в родной город спустя десять лет после загадочной гибели партнера и устраивается тренером в спортивную школу, где когда-то началась ее карьера.

Постепенно расследование приводит героиню к неприятной правде: за красивыми выступлениями и медалями скрываются страх, давление и тайны, о которых предпочитают молчать. Судя по описанию, создатели делают ставку не столько на детективную линию, сколько на атмосферу тревоги, которая постепенно охватывает весь мир большого спорта.

«Время Счастливых»

На первый взгляд кажется, что перед нами история одной семьи на фоне перемен последних десятилетий. Но чем дальше развивается сюжет, тем очевиднее становится: в центре повествования находится загадочная смерть соседки Раисы, случившаяся много лет назад.

Сериал охватывает несколько эпох — от конца 1980-х до 2010-х годов. За это время герои переживают кризисы, потери и семейные драмы, а старые секреты постепенно выходят наружу. Именно сочетание семейной саги и детективного расследования делает проект одним из самых любопытных в линейке Okko.