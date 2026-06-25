Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Не только нашумевший «След Чикатило»: 3 детективных сериала Okko, которые вышли в 2026 году

Не только нашумевший «След Чикатило»: 3 детективных сериала Okko, которые вышли в 2026 году

25 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Черная графиня»

Выбрали самые интересные истории.

Кажется, стриминги окончательно поняли, чего хочет зритель от современного детектива. Сегодня уже недостаточно просто найти преступника в финале. Гораздо важнее создать атмосферу, заставить сомневаться в каждом герое и показать историю, где тайна становится лишь вершиной айсберга.

В 2026 году Okko выпустил сразу несколько таких проектов, и среди них есть настоящие претенденты на звание главных российских детективов сезона.

«Черная графиня»

Самая необычная новинка года начинается как экспериментальный театр. В старинный особняк посреди леса привозят единственного зрителя, который должен стать участником иммерсивного спектакля. Но представление внезапно превращается в настоящее расследование после гибели одного из актеров.

Сериал «Черная графиня» постепенно превращается в психологическую игру, где под подозрение попадает буквально каждый. Кирилл Кяро и Юрий Чурсин становятся главными проводниками в историю, которая напоминает одновременно классический детектив и тревожный триллер о человеческих слабостях.

«На льду»

Кадр из сериала «На льду»

Если большинство спортивных драм рассказывают о победах, то сериал «На льду» сосредоточен на цене, которую приходится за них платить. Бывшая фигуристка возвращается в родной город спустя десять лет после загадочной гибели партнера и устраивается тренером в спортивную школу, где когда-то началась ее карьера.

Постепенно расследование приводит героиню к неприятной правде: за красивыми выступлениями и медалями скрываются страх, давление и тайны, о которых предпочитают молчать. Судя по описанию, создатели делают ставку не столько на детективную линию, сколько на атмосферу тревоги, которая постепенно охватывает весь мир большого спорта.

«Время Счастливых»

На первый взгляд кажется, что перед нами история одной семьи на фоне перемен последних десятилетий. Но чем дальше развивается сюжет, тем очевиднее становится: в центре повествования находится загадочная смерть соседки Раисы, случившаяся много лет назад.

Сериал охватывает несколько эпох — от конца 1980-х до 2010-х годов. За это время герои переживают кризисы, потери и семейные драмы, а старые секреты постепенно выходят наружу. Именно сочетание семейной саги и детективного расследования делает проект одним из самых любопытных в линейке Okko.

Фото: Кадр из сериала «Черная графиня»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь 2 капли на лопасти вентилятора — и в квартире не душно даже без кондиционера: лайфхак спасал весь июнь Читать дальше 25 июня 2026
Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Самым сильным волшебником во «Властелине колец» был вовсе не Гэндальф: Толкин точно описал, кто именно Читать дальше 19 июня 2026
Эти 3 новых сериала НТВ могли затеряться на фоне «Первого отдела», и зря: одни из лучших новинок 2026 года Эти 3 новых сериала НТВ могли затеряться на фоне «Первого отдела», и зря: одни из лучших новинок 2026 года Читать дальше 26 июня 2026
Первый взгляд на сериал «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым: такой экранизации Стругацких в России еще не было Первый взгляд на сериал «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым: такой экранизации Стругацких в России еще не было Читать дальше 26 июня 2026
«Первый отдел» хорош, но в рейтинге зрителей лидирует совсем другой сериал НТВ: и рейтинг у него высокий — 8,6 «Первый отдел» хорош, но в рейтинге зрителей лидирует совсем другой сериал НТВ: и рейтинг у него высокий — 8,6 Читать дальше 25 июня 2026
Никто не ждал, но это случилось: в июле выходит 5 сезон «Мажора» — делимся расписанием выхода серий и подробностями Никто не ждал, но это случилось: в июле выходит 5 сезон «Мажора» — делимся расписанием выхода серий и подробностями Читать дальше 25 июня 2026
Эта задачка с ведрами в «Сокровищах императора» заставила взрослых рыдать, а школьники решают ее за пару минут — попробуйте и вы Эта задачка с ведрами в «Сокровищах императора» заставила взрослых рыдать, а школьники решают ее за пару минут — попробуйте и вы Читать дальше 25 июня 2026
На ИВИ этот российский сериал получил роскошные 8,8 балла: СССР 1980-х и маньяк, убивающий только женщин На ИВИ этот российский сериал получил роскошные 8,8 балла: СССР 1980-х и маньяк, убивающий только женщин Читать дальше 24 июня 2026
Что смотреть на неделе с 22 по 28 июня на ТВ: хиты НТВ на этот раз «уделал» неожиданный сериал по СТС с Розановой Что смотреть на неделе с 22 по 28 июня на ТВ: хиты НТВ на этот раз «уделал» неожиданный сериал по СТС с Розановой Читать дальше 24 июня 2026
Весь мир в 2026 году сходит с ума по тру-крайм сериалам, а НТВ поймал волну еще 20 лет назад: «Но это уже совсем другая история» Весь мир в 2026 году сходит с ума по тру-крайм сериалам, а НТВ поймал волну еще 20 лет назад: «Но это уже совсем другая история» Читать дальше 24 июня 2026
Машков в Ликвидации», конечно, притягивает взгляд, но в 2026 году зрители смотрят еще и на этого актера: «Его и жаль, и он мерзавец все же» Машков в Ликвидации», конечно, притягивает взгляд, но в 2026 году зрители смотрят еще и на этого актера: «Его и жаль, и он мерзавец все же» Читать дальше 24 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше