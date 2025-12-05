Не только «Магическая битва: Экзекуция»: 7 стоящих аниме, которые выйдут с 1 по 15 декабря

Декабрь традиционно превращает аниме-индустрию в праздничную витрину: последние эпизоды, долгожданные фильмы, неожиданные продолжения. В 2025-м финальный месяц года особенно насыщен — от блокбастеров в духе «Магической битвы» до камерных историй. Вот что смотреть в первую очередь.

«Семья шпиона» — продолжение (с 6 декабря)

Форджеры завершают сезон прямо под праздники. Йор всё ещё маскирует своё ремесло, Аня читает мысли в самый неподходящий момент, а Лойд пытается удержать миссию и «семейность» под одной крышей. Финал «Семьи шпиона» обещает максимум шпионского хаоса.

«Эльф из Канагавы» (4 декабря)

Фэнтезийная комедия про эльфов, потерявших свой лес и затерявшихся среди жителей Канагавы. История — мягкая, уютная, будто теплый фильм выходного дня: тайная жизнь, неловкие попытки маскироваться и медленное сближение двух миров.

«Мой статус убийцы явно превосходит геройский» (1 декабря)

Исекай, который успел стать фаворитом Crunchyroll. Акира и его одноклассники попадают в другой мир, где всем достаются сияющие способности… кроме него. В руках — лишь навыки убийцы, да ещё и обвинение в преступлении. Финальные серии сезона обещают разобрать героя по косточкам и, наконец, показать, что скрывается за его «слабым» классом.

«Скарлет» (12 декабря)

Мамору Хосода возвращается с фэнтезийным фильмом-притчей о мести и исцелении. Алая попадает в Страну мёртвых и впервые сталкивается с тем, что сила — это не только ярость, но и способность остановиться.

«Агент времени: Глава Инду» (11 декабря)

Китайский хит выходит на большой экран с приквелом о прошлом Лу Гуана. Он пытается переписать историю в городке Бридон — тихом снаружи и пугающе сложном внутри. Чтобы вырваться из временной ловушки, герою придётся разгадать тайны жителей и собственные ошибки. Атмосфера — смесь нуара и фантастики.

«Магическая битва: Экзекуция» (13 декабря)

Полнометражный фильм, который аккуратно собирает события второго сезона и приоткрывает дверь к третьему. Сибуя превращается в хаос: Юдзи и Сатору вытаскивают людей из барьера, по стране вспыхивают новые очаги проклятий, а сам Юдзи оказывается под угрозой казни. Старт для тех, кто хочет вспомнить сюжет без филлера — и подогреть интерес к продолжению.

«Моя геройская академия» — финал сезона (13 декабря)

Эпическая арка подходит к развязке: ученики 1-А вступают в последнюю фазу войны против Все За Одного. Эмоций будет много — сезон весь построен как затяжная кульминация.

