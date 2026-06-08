Не только «Берсерк» и «Рейтинг короля»: 7 мощных аниме-сериалов в духе «Властелина колец»

От бессмертных эльфов до кровавой мести: эти истории затягивают не меньше, чем путешествие в Мордор.

Если вам хочется снова ощутить дух странствий, столкнуться с древним злом и найти верных спутников, но «Властелина колец» вы уже знаете наизусть, — добро пожаловать в мир фэнтези-аниме. Среди десятков сериалов есть те, что не просто повторяют жанровые клише, а создают уникальные миры — со своими правилами, богами и болью. Выбрали семь историй, которые подарят вам эпичность, магию и эмоции, сравнимые с лучшими моментами Толкина.

«Провожающая в последний путь Фрирен», 2023

Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» — будто эпилог к сказке. Фриерен уже спасла мир с героями, но теперь она одна, бессмертная, идёт в новое путешествие, чтобы наконец научиться понимать тех, кто жил рядом. Грустно, красиво и философски.

«Клеймор», 2007

Здесь нет орков, но есть Ёма — демоны, пожирающие людей. Противостоят им женщины-воительницы с мечами больше их самих. История Клэр — о мести, одиночестве и битвах на грани безумия. Мрачное и завораживающее.

«Берсерк», 1997

Если «Властелин колец» — про надежду, то «Берсерк» — про выживание. Гатс идёт по миру, полном боли и ужаса, но его упрямство сильнее рока. История о том, как не сломаться, даже если сломано всё.

«Рейтинг короля», 2021

Наивная рисовка обманывает. Это история про немого принца Бодзи, который хочет стать лучшим королём в мире. Доброе, но не простое — каждое испытание формирует характер героя.

«Летопись войн острова Лодоса», 1990

Тот самый дух D&D — рыцарь Парн, эльфийка Дидлит, древнее зло и поход, в котором герои взрослеют. Сюжет будто вырван со страниц настольной игры. Легендарная классика для олдов.

«Mushoku Tensei: Реинкарнация безработного», 2021

Второй шанс — с нуля в мире, где магия может быть проклятием. Герой взрослеет на глазах зрителя, ошибается, учится и меняет всё вокруг. Эмоционально и глубоко.

«Разве плохо искать себе пару в подземелье?», 2015

За дурацким названием — сильная история о становлении героя. Подземелья, божества, древние силы — всё есть. А Белл Крейнел, несмотря на наивность, постепенно становится настоящим героем.