Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально

Не растянут на годы: сколько эпизодов у сериала «Шерлок и его дочь» и почему это идеально

30 января 2026 10:00
Кадр из сериала «Шерлок и дочь»

Вы не устанете от вечных расследований, но и время на подумать у вас тоже будет.

Многие, услышав про новый сериал «Шерлок и дочь», сразу насторожились. Ещё одна экранизация, ещё один риск уйти в бесконечный формат с десятками серий и размытым сюжетом.

Вопрос, который возник у зрителей почти сразу: это длинная история на годы или всё-таки законченный сериал с понятным финалом? Объясняем.

Сколько серий и чего ждать от формата

Опасения можно сразу снять. «Шерлок и его дочь» — это один сезон из восьми серий, каждая длится около часа. Проект изначально задумывался как ограниченная история, без растягивания и заделов на бесконечные продолжения. Формат позволяет спокойно раскрыть сюжет, не превращая детектив в сериал на века. И все эпизоды доступны в хорошем качестве.

Не только расследование, но и личная тайна

В центре истории — Шерлок Холмс, который вновь сталкивается с профессором Мориарти. Но на этот раз противостояние выходит за рамки привычной интеллектуальной игры.

В его жизнь вмешивается Амелия Рохас — молодая женщина, пережившая убийство матери и уверенная, что Холмс может быть её отцом, исчезнувшим много лет назад. Их сотрудничество строится на напряжении, недоверии и попытках отделить факты от эмоций.

Сериал соединяет классический детектив с личной драмой, где вопросы прошлого оказываются не менее опасными, чем преступный заговор. Режиссёр Брин Хиггинс делает ставку на атмосферу и психологию, а не на внешние эффекты.

Премьера состоялась весной 2025 года. В США сериал вышел на The CW, в Европе — на Discovery+, а российские зрители увидели его на Амедиатеке раньше мировой премьеры.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок и дочь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком Читать дальше 28 января 2026
Этот французский детектив понравился 100% зрителей: нет зверств и маньяков, но очень интригует Этот французский детектив понравился 100% зрителей: нет зверств и маньяков, но очень интригует Читать дальше 30 января 2026
Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Читать дальше 29 января 2026
Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Читать дальше 29 января 2026
Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца Читать дальше 28 января 2026
Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Читать дальше 27 января 2026
До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше Читать дальше 27 января 2026
Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Читать дальше 26 января 2026
Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix Одиннадцать жива и снова в Хоукинсе: рассказываю, что известно о спин-оффе «Очень странных дел» от Netflix Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше