Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта

Эта кинолента будет отличаться от всех прошлых детективных историй.

Если кажется, что вы уже видели все возможные полицейские сериалы, НТВ готов поспорить. Во вторник, 3 марта, в эфир выходит остросюжетный детектив «Новая земля» с Александром Константиновым в главной роли — и это не просто очередная история про угрозыск. Проект стал первым сериалом, снятым на новых территориях, а значит, у него сразу другой масштаб и нерв.

Действие разворачивается в освобожденном Бердянске. Сотрудник уголовного розыска Тимофей Забелин прибывает туда на службу и быстро понимает: здесь привычные правила не работают.

Камер на улицах почти нет, проверка машины на наличие взрывчатки становится ежедневной рутиной, а банальное задержание может закончиться перестрелкой. Даже выезд на место преступления легко превращается в засаду диверсантов.

Создатели сделали ставку на атмосферу. Съемки проходили в Крыму, Запорожской области и Санкт-Петербурге, и это чувствуется в кадре: просторные пейзажи, напряженные уличные сцены, ощущение постоянной опасности. Здесь нет глянца и условностей — только жесткая реальность службы, где каждое решение может стоить жизни.

«Новая земля» обещает не только динамику, но и драму человека, оказавшегося в точке исторического перелома. Забелин — не супергерой, а живой офицер, который учится работать в новых условиях и ежедневно делает выбор между долгом и страхом.

Премьера — 3 марта на НТВ. Похоже, март начнется с сериала, который попытается задать новую планку для телевизионных детективов.