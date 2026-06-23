Не «Первым отделом» единым: 3 культовых сериала НТВ, которые ничуть не хуже хита с Колесниковым

Зрители с удовольствием их пересматривают даже после финала.

Если спросить поклонников российских детективов о лучшем сериале НТВ последних лет, многие без раздумий назовут «Первый отдел». И это вполне заслуженно. Но за годы канал выпустил немало проектов, которые ничуть не хуже держат у экрана и до сих пор собирают новых зрителей.

Сегодня вспоминаем три сериала, которые обязательно стоит посмотреть, если вам нравятся сильные персонажи, расследования и истории, от которых сложно оторваться.

Ленинград 46 — один из лучших российских ретродетективов

После войны Ленинград пытается вернуться к нормальной жизни. Но на улицах города царят преступность, страх и свои законы.

Главный герой Игорь Данилов возвращается домой после тяжелых испытаний и обнаруживает, что прежней жизни больше нет. Постепенно бывший преподаватель оказывается втянут в криминальный мир и превращается в одного из самых опасных людей города.

«Ленинград 46» цепляет не только детективной интригой. Это история о людях, которых сломало время. Многие зрители до сих пор считают сериал одним из самых сильных проектов НТВ благодаря атмосфере послевоенного города и великолепной игре Сергея Гармаша.

Невский — сериал, который давно стал современной классикой

Когда речь заходит о лучших полицейских проектах последних лет, обойти стороной «Невского» невозможно.

История капитана Павла Семёнова начиналась как обычный детектив про честного оперативника. Но со временем сериал превратился в масштабную криминальную сагу с предательствами, коррупцией, тайнами и неожиданными поворотами.

Главное достоинство проекта — герой Антона Васильева. Семёнов далеко не идеален, часто ошибается и принимает непростые решения, поэтому за ним интересно наблюдать даже спустя несколько сезонов.

Не случайно многие поклонники российских детективов ставят «Невского» в один ряд с «Первым отделом».

Глухарь — сериал, который изменил жанр

Сегодня молодые зрители открывают для себя «Глухаря» впервые, а те, кто смотрел его в конце 2000-х, с удовольствием пересматривают снова.

Секрет успеха прост. Вместо идеальных милиционеров зрителям показали обычных людей со своими проблемами, ошибками и слабостями. Сергей Глухарёв и Денис Антошин стали героями, в которых верили.

Сериал не пытался рассказывать сказку о борьбе добра и зла. Здесь было много бытовых ситуаций, сложных моральных выборов и узнаваемых жизненных историй.

Именно поэтому спустя годы «Глухарь» по-прежнему остается одним из самых любимых проектов НТВ.