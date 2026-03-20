Назван тот самый «русский "Бриджертон"»: кто сыграет главные роли в «Истории его служанки»

20 марта 2026 16:11
Кадр со съемок сериала «История его служанки»

Центральный образ достался известному актеру.  

Создатели костюмной драмы «История его служанки» объявили имена актеров, которые сыграют главные роли. Съемки проекта уже стартовали.

Из‑за масштаба и затронутых тем картину заранее назвали русским ответом «Бриджертонам». Поэтому выбор исполнителей на ведущие роли привлек особое внимание. Роль графа, одного из центральных персонажей, в итоге получил известный молодой артист.

Сюжет

После войны в высший свет возвращается граф Николай Шереметьев. Он молод, богат и не женат, поэтому моментально оказывается в центре внимания московской элиты.

Матери с дочерями начинают охоту за выгодным женихом. Но у Николая есть своя причина спешить: по завещанию матери он должен жениться в течение года, иначе лишится состояния.

В это же время семья Авериных оказывается на грани разорения. Глава семьи проигрывает имение в карты тому самому Шереметьеву. Его дочь Анна, девушка с характером, решает действовать. Она отправляется к графу лично, чтобы просить о прощении долга.

Николай отказывается идти на уступки. Вместо этого он предлагает сделку: долг будет списан, если Анна согласится прожить год в его усадьбе в роли служанки. Дворянке приходится принять условия.

В усадьбу начинают съезжаться невесты, претендующие на руку графа. Но с каждым днём Николаю и Анне всё сложнее скрывать, что их тянет друг к другу.

Роли

Главную мужскую роль в проекте исполнил Матвей Лыков. Он появится в образе графа Николая Шереметьева.

Партнёршей по съёмочной площадке стала 25-летняя Милана Бру. В её фильмографии уже есть несколько работ, включая проект «Уроки китайского». Актриса сыграет Анну.

Съёмки проходят на базе студии «Москино». Декорации воссоздают облик Москвы начала девятнадцатого века. Для этого используют современные технологии.

Премьера состоится летом. Сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре «Иви». Эпизоды станут появляться параллельно со съёмками.

Фото: Кадры со съемок сериала «История его служанки»
Светлана Левкина
«Главный претендент на "сериал года"»: финал «Встать на ноги» на Okko не разочаровал зрителей «Главный претендент на "сериал года"»: финал «Встать на ноги» на Okko не разочаровал зрителей Читать дальше 20 марта 2026
Дождались еще одного Брагина: в конце марта Россия-1 неожиданно выдаст новый сезон «Склифосовского» — что ждать Дождались еще одного Брагина: в конце марта Россия-1 неожиданно выдаст новый сезон «Склифосовского» — что ждать Читать дальше 20 марта 2026
Все с ума посходили по «Первому отделу»: я выбираю другой детектив НТВ и OKKO— сюжет не хуже и напоминает хиты СССР Все с ума посходили по «Первому отделу»: я выбираю другой детектив НТВ и OKKO— сюжет не хуже и напоминает хиты СССР Читать дальше 19 марта 2026
«Финал потрясает»: этот исторический мини-сериал с Балуевым и Боярской должен посмотреть каждый «Финал потрясает»: этот исторический мини-сериал с Балуевым и Боярской должен посмотреть каждый Читать дальше 19 марта 2026
3 достойные замены «Первому отделу» — смотрятся на одном дыхании, хоть тут и нет Брагина 3 достойные замены «Первому отделу» — смотрятся на одном дыхании, хоть тут и нет Брагина Читать дальше 19 марта 2026
Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Читать дальше 18 марта 2026
Угрюмов — лапочка, а Хабарова разнесли в пух и прах: 3 сезон «Казановы» столкнул зрителей лбами Угрюмов — лапочка, а Хабарова разнесли в пух и прах: 3 сезон «Казановы» столкнул зрителей лбами Читать дальше 18 марта 2026
Брагин из «Первого отдела» в пух и прах разнес этого обладателя «Оскара»: «Глупый фильм» Брагин из «Первого отдела» в пух и прах разнес этого обладателя «Оскара»: «Глупый фильм» Читать дальше 18 марта 2026
Не следователь, но круче Брагина и Семенова: обожаю мини-детектив с Арнтгольц и Перегудовым — сюжет завораживающий Не следователь, но круче Брагина и Семенова: обожаю мини-детектив с Арнтгольц и Перегудовым — сюжет завораживающий Читать дальше 18 марта 2026
