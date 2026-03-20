Назван тот самый «русский "Бриджертон"»: кто сыграет главные роли в «Истории его служанки»

Создатели костюмной драмы «История его служанки» объявили имена актеров, которые сыграют главные роли. Съемки проекта уже стартовали.

Из‑за масштаба и затронутых тем картину заранее назвали русским ответом «Бриджертонам». Поэтому выбор исполнителей на ведущие роли привлек особое внимание. Роль графа, одного из центральных персонажей, в итоге получил известный молодой артист.

Сюжет

После войны в высший свет возвращается граф Николай Шереметьев. Он молод, богат и не женат, поэтому моментально оказывается в центре внимания московской элиты.

Матери с дочерями начинают охоту за выгодным женихом. Но у Николая есть своя причина спешить: по завещанию матери он должен жениться в течение года, иначе лишится состояния.

В это же время семья Авериных оказывается на грани разорения. Глава семьи проигрывает имение в карты тому самому Шереметьеву. Его дочь Анна, девушка с характером, решает действовать. Она отправляется к графу лично, чтобы просить о прощении долга.

Николай отказывается идти на уступки. Вместо этого он предлагает сделку: долг будет списан, если Анна согласится прожить год в его усадьбе в роли служанки. Дворянке приходится принять условия.

В усадьбу начинают съезжаться невесты, претендующие на руку графа. Но с каждым днём Николаю и Анне всё сложнее скрывать, что их тянет друг к другу.

Роли

Главную мужскую роль в проекте исполнил Матвей Лыков. Он появится в образе графа Николая Шереметьева.

Партнёршей по съёмочной площадке стала 25-летняя Милана Бру. В её фильмографии уже есть несколько работ, включая проект «Уроки китайского». Актриса сыграет Анну.

Съёмки проходят на базе студии «Москино». Декорации воссоздают облик Москвы начала девятнадцатого века. Для этого используют современные технологии.

Премьера состоится летом. Сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре «Иви». Эпизоды станут появляться параллельно со съёмками.