«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец

В российских кинотеатрах начали показывать криминальную драму «Наследник», где главную роль исполнил Глен Пауэлл. Создатели явно рассчитывали на успех, но пока всё складывается не так радужно, как хотелось бы.

Зрители на Rotten Tomatoes встретили фильм довольно тепло и поставили ему 77%, а вот профессиональные критики оказались куда строже — их оценка не дотянула даже до половины. Особенно бурно публика обсуждает финальную сцену, которая никого не оставила равнодушным, так что авторам даже пришлось давать пояснения по поводу концовки.

Финал «Наследника»

Главный герой криминальной драмы Бекет, который методично устранял родственников ради богатого наследства, в конце концов сам оказывается за решёткой по ложному обвинению. Освобождает его та самая Джулия Стайнвей, которая и подставила его, и в финале он уезжает именно с ней, навсегда теряя шанс на нормальные отношения с Рут.

Актриса Джессика Хенвик, исполнившая роль Рут, считает, что современный зритель просто не поверил бы в хэппи-энд с её героиней после всего, что натворил Бекет. По её словам, персонаж в финале выглядит окончательно потерянным для общества человеком, а союз с Джулией становится для него своеобразным наказанием.

Режиссёр и сценарист Джон Паттон Форд называет эту концовку ироничной трагедией — герой наконец получает то, к чему так долго стремился, но осознаёт, что настоящее счастье было совсем в другой жизни, которую он безвозвратно упустил.

Альтернативный финал

Первоначально сценаристы задумывали для истории совсем другую развязку, гораздо более мрачную и безысходную. По задумке авторов, Бекет после освобождения должен был оказаться перед выбором между Рут с их общим малышом и той самой Джулией.

В последний момент он всё же принимает решение уйти с подставившей его женщиной, окончательно признавая свою тёмную натуру и отказываясь от призрака нормальной жизни и семьи.

Но студийные боссы испугались, что зрители, которые успели проникнуться симпатией к герою, просто не простят создателям такой жестокости по отношению к ребенку. В итоге финал смягчили, хотя горький осадок от выбора Бекета у публики всё равно остался.