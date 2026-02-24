Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец

«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец

24 февраля 2026 13:46
Кадр из фильма «Наследник»

У ленты был и альтернативный финал.

В российских кинотеатрах начали показывать криминальную драму «Наследник», где главную роль исполнил Глен Пауэлл. Создатели явно рассчитывали на успех, но пока всё складывается не так радужно, как хотелось бы.

Зрители на Rotten Tomatoes встретили фильм довольно тепло и поставили ему 77%, а вот профессиональные критики оказались куда строже — их оценка не дотянула даже до половины. Особенно бурно публика обсуждает финальную сцену, которая никого не оставила равнодушным, так что авторам даже пришлось давать пояснения по поводу концовки.

Финал «Наследника»

Главный герой криминальной драмы Бекет, который методично устранял родственников ради богатого наследства, в конце концов сам оказывается за решёткой по ложному обвинению. Освобождает его та самая Джулия Стайнвей, которая и подставила его, и в финале он уезжает именно с ней, навсегда теряя шанс на нормальные отношения с Рут.

Актриса Джессика Хенвик, исполнившая роль Рут, считает, что современный зритель просто не поверил бы в хэппи-энд с её героиней после всего, что натворил Бекет. По её словам, персонаж в финале выглядит окончательно потерянным для общества человеком, а союз с Джулией становится для него своеобразным наказанием.

Режиссёр и сценарист Джон Паттон Форд называет эту концовку ироничной трагедией — герой наконец получает то, к чему так долго стремился, но осознаёт, что настоящее счастье было совсем в другой жизни, которую он безвозвратно упустил.

Кадр из фильма «Наследник»

Альтернативный финал

Первоначально сценаристы задумывали для истории совсем другую развязку, гораздо более мрачную и безысходную. По задумке авторов, Бекет после освобождения должен был оказаться перед выбором между Рут с их общим малышом и той самой Джулией.

В последний момент он всё же принимает решение уйти с подставившей его женщиной, окончательно признавая свою тёмную натуру и отказываясь от призрака нормальной жизни и семьи.

Но студийные боссы испугались, что зрители, которые успели проникнуться симпатией к герою, просто не простят создателям такой жестокости по отношению к ребенку. В итоге финал смягчили, хотя горький осадок от выбора Бекета у публики всё равно остался.

Фото: Кадры из фильма «Наследник» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» Читать дальше 25 февраля 2026
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее Читать дальше 24 февраля 2026
Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось Читать дальше 23 февраля 2026
Этот блокбастер в Америке назвали провалом DC, а в России пересматривают до сих пор: в Харли Квинн все влюбились сразу Этот блокбастер в Америке назвали провалом DC, а в России пересматривают до сих пор: в Харли Квинн все влюбились сразу Читать дальше 22 февраля 2026
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Читать дальше 25 февраля 2026
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Читать дальше 25 февраля 2026
Для Нарочинской она не родня: кто родил Брагину дочку Тамару в «Склифосовском» Для Нарочинской она не родня: кто родил Брагину дочку Тамару в «Склифосовском» Читать дальше 25 февраля 2026
«Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному «Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному Читать дальше 25 февраля 2026
И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше