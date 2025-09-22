Меню
Включите — и все, день пропал: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb

22 сентября 2025 16:11
Кадры из сериалов «Решала», «Невозможно поверить», «Телохранитель»

Истории, которые держат до последней минуты.

Криминальные сериалы умеют делать главное — приковывать к экрану так, что время перестаёт существовать.

Это не растянутые истории на десятки сезонов, а концентрированные, напряжённые драмы, которые можно проглотить за один день.

Мы выбрали пять самых сильных проектов с рейтингом IMDb от 8.0 и выше.

«Решала» (2018–2021) — IMDb 8.7

Рэй Шусмит работает киллером, но пытается быть хорошим отцом, братом и другом. Взрывное сочетание чёрного юмора, драмы и криминала превращает этот сериал в один из самых необычных в жанре.

Здесь нет привычного деления на «хороших» и «плохих» — есть только люди и их сложные решения.

«Решала» (2018–2021)

«Однажды ночью» (2016) — IMDb 8.4

Обычный студент проводит ночь с незнакомкой и наутро просыпается рядом с её телом.

Дальше — мрачная, детально прописанная драма о судебной системе, где истина второстепенна, а правила игры решают всё. Каждая серия — словно удар по нервам.

«Невозможно поверить» (2019) — IMDb 8.3

Правдивая история девушки, которая заявила об изнасиловании, но полиция заставила её отказаться от показаний.

Через годы два детектива собирают новый пазл из старых ошибок. Это сериал, который невозможно смотреть спокойно — он выжимает эмоции до предела.

«Переходный возраст» (2025) — IMDb 8.2

Подростка обвиняют в убийстве одноклассницы, и жизнь его семьи превращается в кошмар.

Проект исследует тему родительской любви и пределов, на которые готов пойти каждый ради своих близких. Это сериал, который оставляет вопросы задолго после финала.

«Переходный возраст» (2025)

«Телохранитель» (2018) — IMDb 8.0

Ветеран войны становится личным охранником министра внутренних дел и попадает в центр политических интриг.

Здесь постоянное чувство угрозы, двойные игры и страх перед каждым новым днём. Адреналин гарантирован.

Сериал Годы выхода IMDb
Решала 2018–2021 8.7
Однажды ночью 2016 8.4
Невозможно поверить 2019 8.3
Переходный возраст 2025 8.2
Телохранитель 2018 8.0

Фото: Кадры из сериалов «Решала», «Переходный возраст», «Невозможно поверить», «Телохранитель»
Анна Адамайтес
