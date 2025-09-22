Включите — и все, день пропал: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb

Истории, которые держат до последней минуты.

Криминальные сериалы умеют делать главное — приковывать к экрану так, что время перестаёт существовать.

Это не растянутые истории на десятки сезонов, а концентрированные, напряжённые драмы, которые можно проглотить за один день.

Мы выбрали пять самых сильных проектов с рейтингом IMDb от 8.0 и выше.

«Решала» (2018–2021) — IMDb 8.7

Рэй Шусмит работает киллером, но пытается быть хорошим отцом, братом и другом. Взрывное сочетание чёрного юмора, драмы и криминала превращает этот сериал в один из самых необычных в жанре.

Здесь нет привычного деления на «хороших» и «плохих» — есть только люди и их сложные решения.

«Однажды ночью» (2016) — IMDb 8.4

Обычный студент проводит ночь с незнакомкой и наутро просыпается рядом с её телом.

Дальше — мрачная, детально прописанная драма о судебной системе, где истина второстепенна, а правила игры решают всё. Каждая серия — словно удар по нервам.

«Невозможно поверить» (2019) — IMDb 8.3

Правдивая история девушки, которая заявила об изнасиловании, но полиция заставила её отказаться от показаний.

Через годы два детектива собирают новый пазл из старых ошибок. Это сериал, который невозможно смотреть спокойно — он выжимает эмоции до предела.

«Переходный возраст» (2025) — IMDb 8.2

Подростка обвиняют в убийстве одноклассницы, и жизнь его семьи превращается в кошмар.

Проект исследует тему родительской любви и пределов, на которые готов пойти каждый ради своих близких. Это сериал, который оставляет вопросы задолго после финала.

«Телохранитель» (2018) — IMDb 8.0

Ветеран войны становится личным охранником министра внутренних дел и попадает в центр политических интриг.

Здесь постоянное чувство угрозы, двойные игры и страх перед каждым новым днём. Адреналин гарантирован.

