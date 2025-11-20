Меню
Киноафиша Статьи Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми

20 ноября 2025 07:29
Кадр из мультфильма «Стометровка»

Режиссер рассказал, чего ждет от премьеры.

Современная японская анимация все чаще исследует темы личностного роста и внутренних поисков. Аниме «Стометровка» стало ярким воплощением этой тенденции — здесь бег превращается в глубокую «метафору человеческого пути», как уверяют создатели.

С 27 ноября российские зрители смогут увидеть эту картину в кинотеатрах. А режиссер Кэндзи Иваисава уже надеется, что спортивный дух проекта найдет отклик у аудитории. Тем более, что такие примеры уже есть.

Кэндзи Иваисава об аниме «Стометровка»

Кэндзи Иваисава признался, что оригинальная манга «Стометровки» сразу его захватила. Режиссера привлекла уникальность темы — произведений о спринтерах практически нет в японской анимации и визуальном искусстве в целом. Именно эта редкость сделала проект таким сложным и интересным для него.

И уже в Японии картина показала свою вдохновляющую силу.

«Я слышал о детях, которые после просмотра выбегали из кинозалов и начинали бегать по фойе», — отметил Иваисава в интервью «Чемпионату».

Для режиссера это стало лучшим доказательством того, что фильм действительно может пробудить в людях желание двигаться к своим целям.

Кадр из мультфильма «Стометровка»

Сюжет аниме «Стометровка»

«Стометровка» рассказывает историю Тогаси — талантливого спринтера, не знавшего себе равных. Его мир переворачивается с появлением Комии, начинающего, но невероятно упорного бегуна. Между юношами зарождается дружба, постепенно превращающаяся в напряженное соперничество.

Спустя годы герои встречаются на профессиональной дорожке. Теперь они — взрослые атлеты, готовые к решающему забегу. Их противостояние становится испытанием силы характера.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что эти 5 аниме-героев от звезды «Магической битвы» мокрого места не оставят.

Фото: Кадры из мультфильма «Стометровка» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
