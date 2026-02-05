Меню
На сторону злодеев переметнется не только Дауни-младший: новые «Мстители» готовят зрителям драму

5 февраля 2026 10:00
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Некоторые супергерои покажут себя в кадре неожиданно.

До премьеры ленты «Мстители: Доктор Дум» осталось порядка 10 месяцев, а слухи вокруг релиза продолжают множиться с каждым днем.

Не так давно источники намекнули, что не все супергерои предстанут на экране в том образе, к которому привыкли зрители. Некоторые из них могут переметнуться на сторону зла.

«Люди Икс» в ленте «Мстители: Доктор Дум»

Не так давно Иэн МакКеллен невольно подогрел интерес к новому фильму. В разговоре с прессой он обмолвился, что его персонаж, Магнето, в пятых «Мстителях» разрушит Нью-Джерси.

После этого заявления инсайдеры стали высказавать слухи ещё смелее. По их данным, вся команда «Людей Икс» станет главной угрозой для основной вселенной Marvel. Мутанты, вероятно, перейдут на тёмную сторону, чтобы спасти свой собственный мир от уничтожения.

Новые утечки указывают, что сюжет «Доктора Дума» будет частично основан на истории из комиксов, в которой Магнето, потеряв своих детей, решает уничтожить человечество в отместку.

Кадр из фильма «Люди Икс: Последняя битва»

Противостояние героев

Главным противником в фильме станет Доктор Дум. По слухам, его мир окажется под угрозой из-за временных путешествий Капитана Америки, Стива Роджера.

Есть вероятность, что Дум объединит силы с командой «Люди Икс», чтобы противостоять общему врагу. На стороне «Мстителей» в этом конфликте могут выступить Ваканда, Талокан и новая «Фантастическая четвёрка».

Премьера фильма состоится в декабре.

Фото: Кадры из фильмов «Мстители: Финал» (2019), «Люди Икс: Последняя битва» (2006)
Светлана Левкина
