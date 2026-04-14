На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала

Премьера свежих эпизодов криминальной драмы «Шальной отдел» состоится на Пятом канале 19 апреля. В фокусе повествования вновь окажется майор Кирилл Шальной — сыщик, для которого действия на грани допустимого давно стали обычной рабочей практикой.

Именно его лихая смелость и твёрдая принципиальность в своё время обеспечили ему головокружительное продвижение по службе. Однако эти же качества обернулись не менее стремительным обрушением карьеры.

После громкого конфликта с начальством героя сослали в рядовое отделение — фактически в глушь. Там его появления никто не ждёт: он занимает кресло, на которое уже давно «покушался» другой сотрудник.

С самого начала Шальной наталкивается на подозрения и откровенную враждебность со стороны новых коллег. Разбирательства внутри служебного коллектива оборачиваются для майора вызовом, сопоставимым по сложности с поимкой опасных преступников.

По заверениям создателей, в новых сериях поклонников ждут неожиданные сюжетные повороты, хитросплетённые дела и напряжённые столкновения в отделе. Героям предстоит раскрывать лжесвидетельства, находить нелегальные мастерские и пресекать подпольную торговлю алкоголем.

Всего было отснято 34 серии «Шального отдела». Первые 20 Пятый канал продемонстрировал ещё в конце 2025 года. Теперь настал черёд остальных: с 19 апреля у фанатов детективного жанра появится возможность наконец увидеть, чем же в действительности завершится эта сложная и запутанная история.