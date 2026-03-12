На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец»

В Голливуде готовится очередной громкий проект, и в центре внимания снова оказалась Аня Тейлор-Джой. Звезда «Хода королевы» и «Фуриосы» может присоединиться к вселенной «Властелина колец». Актриса уже ведет переговоры о съемках в фильме «Охота на Голлума».

Новый фильм во вселенной Толкина уже сейчас обещает стать главным событием для фанатов. События развернутся примерно за двадцать лет до того, как Фродо отправился в поход с Братством кольца. В центре сюжета окажется совсем еще молодой Арагорн, который получает от Гэндальфа важное задание: найти и уничтожить Голлума.

Роль будущего короля в юности доверили Лео Вудаллу, которого зрители могли видеть в проектах «Владимир» и новой части приключений Бриджит Джонс. Компанию ему составят настоящие ветераны франшизы: Элайджа Вуд снова примерит образ Фродо, а Иэн МакКеллен вернется к роли мудрого Гэндальфа.

Отдельный интерес вызывает фигура Энди Серкиса, который не только сыграет злополучного Голлума, но и впервые выступит режиссером полнометражного фильма по этой вселенной. Учитывая его многолетний опыт работы с персонажем, выбор создателей выглядит очень любопытным.

Премьеру наметили на 2027 год, и ставки высоки как никогда. К уже внушительному актерскому составу вполне может добавиться Аня Тейлор-Джой, если переговоры увенчаются успехом. Актриса сейчас на пике формы: в этом году она засветится в третьей «Дюне» и сериале «Лаки» на Apple TV, так что ее участие в «Охоте на Голлума» станет очередным подтверждением того, что без нее теперь не обходится ни одна уважающая себя франшиза.

Самый большой вопрос, который сейчас мучает фанатов Толкина: в кого же перевоплотится Аня Тейлор-Джой в новой картине. Пока создатели хранят молчание, зрители строят свои догадки. Многие сходятся во мнении, что актрисе идеально подошла бы роль эльфийки, и тут сразу всплывает кандидатура Арвен.

Та самая прекрасная дочь Элронда, которую в оригинальной трилогии Питера Джексона блистательно сыграла Лив Тайлер, вполне может получить новое экранное воплощение. Вряд ли это будет центральная роль в сюжете про охоту на Голлума, но для вселенной и возможных будущих проектов такое появление выглядит очень логичным и многообещающим.