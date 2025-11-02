Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине

На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине

2 ноября 2025 19:06
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Маленький хоббит остался стойким к темной магии.

После триумфа экранизации Питера Джексона «Властелин колец» Джона Толкина заиграл новыми красками, но одна деталь остаётся особенно любопытной. Зрители помнят, как Кольцо Всевластия прошло через множество рук — от Исильдура до Голлума, — но именно скромный садовник Сэм удивил всех.

В то время как другие носители поддавались тёмному влиянию артефакта, он проявил невероятную стойкость.

Как долго Кольцо было у Сэма?

Сэм стал одним из самых стойких хозяев Кольца. В книге он забрал его после схватки Фродо с Шелоб, полагая, что его друг погиб. Решив продолжить миссию в одиночку, он даже ненадолго надел Кольцо — этот момент подчеркивает его невероятную силу воли.

Хронология событий предполагает, что Кольцо оставалось у Сэма не более пары суток до воссоединения с Фродо. В фильме Питера Джексона этот период и вовсе сжат до минимума — едва успев получить артефакт, Сэм сразу возвращает его владельцу.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Почему Сэм не поддался Кольцу?

Секрет невосприимчивости Сэма к Кольцу Всевластия кроется в удивительной чистоте его намерений. В то время как другие персонажи мечтали о власти, славе или спасении народов, скромный хоббит хотел лишь одного — вырастить самый прекрасный сад в Шире. Кольцу просто нечего было ему предложить.

Боромир видел в артефакте инструмент для спасения Гондора, Голлум — средство утолить свою манию, а Сэм считал его обузой, которую нужно нести ради друга.

Саурон, вложивший часть своей сущности в Кольцо, создал инструмент, работающий лишь с родственными ему амбициями. А у Сэма никакой корысти не было, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Читать дальше 2 ноября 2025
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Читать дальше 2 ноября 2025
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Читать дальше 2 ноября 2025
Ляп из «Назад в будущее» не дает покоя зрителям уже 40 лет: откуда Марти вообще взял фен Ляп из «Назад в будущее» не дает покоя зрителям уже 40 лет: откуда Марти вообще взял фен Читать дальше 2 ноября 2025
Эта культовая фантастика Ридли Скотта на самом деле комедия? Режиссер рассказал, что смешного в «Марсианине» Эта культовая фантастика Ридли Скотта на самом деле комедия? Режиссер рассказал, что смешного в «Марсианине» Читать дальше 1 ноября 2025
Снова надо ждать 10 лет? Звезда «Добро пожаловать в Zомбилэнд» готов к триквелу, но есть большое но Снова надо ждать 10 лет? Звезда «Добро пожаловать в Zомбилэнд» готов к триквелу, но есть большое но Читать дальше 1 ноября 2025
Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Стала звездой еще в ранней молодости: сколько лет было Милле Йовович в «Пятом элементе»? Читать дальше 1 ноября 2025
Имя Плавалагуны не зря стало нарицательным: кто пел за Диву в «Пятом элементе»? Имя Плавалагуны не зря стало нарицательным: кто пел за Диву в «Пятом элементе»? Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше