На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине

После триумфа экранизации Питера Джексона «Властелин колец» Джона Толкина заиграл новыми красками, но одна деталь остаётся особенно любопытной. Зрители помнят, как Кольцо Всевластия прошло через множество рук — от Исильдура до Голлума, — но именно скромный садовник Сэм удивил всех.

В то время как другие носители поддавались тёмному влиянию артефакта, он проявил невероятную стойкость.

Как долго Кольцо было у Сэма?

Сэм стал одним из самых стойких хозяев Кольца. В книге он забрал его после схватки Фродо с Шелоб, полагая, что его друг погиб. Решив продолжить миссию в одиночку, он даже ненадолго надел Кольцо — этот момент подчеркивает его невероятную силу воли.

Хронология событий предполагает, что Кольцо оставалось у Сэма не более пары суток до воссоединения с Фродо. В фильме Питера Джексона этот период и вовсе сжат до минимума — едва успев получить артефакт, Сэм сразу возвращает его владельцу.

Почему Сэм не поддался Кольцу?

Секрет невосприимчивости Сэма к Кольцу Всевластия кроется в удивительной чистоте его намерений. В то время как другие персонажи мечтали о власти, славе или спасении народов, скромный хоббит хотел лишь одного — вырастить самый прекрасный сад в Шире. Кольцу просто нечего было ему предложить.

Боромир видел в артефакте инструмент для спасения Гондора, Голлум — средство утолить свою манию, а Сэм считал его обузой, которую нужно нести ради друга.

Саурон, вложивший часть своей сущности в Кольцо, создал инструмент, работающий лишь с родственными ему амбициями. А у Сэма никакой корысти не было, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

