Киноафиша Статьи На райский остров можно улететь хоть сейчас: где снимали новый хоррор 2026 года «На помощь!»

На райский остров можно улететь хоть сейчас: где снимали новый хоррор 2026 года «На помощь!»

14 февраля 2026 09:00
Кадр из фильма «На помощь!»

Для работы выбрали популярные у туристов локации.

В прокат вышел новый фильм Сэма Рэйми, который два десятилетия обходил жанр хоррора стороной. Режиссёр, известный по «Зловещим мертвецам» и недавнему «Доктору Стрэнджу», снова взялся за истории, где страшно и смешно одновременно.

Картина называется «На помощь!» и рассказывает о выживании двоих коллег на необитаемом острове. Природа в кадре выглядит настолько дикой, что невольно задумываешься: где же нашли такую нетронутую человеком красоту?

Сюжет фильма «На помощь!»

Сюжет фильма строится вокруг офисной работницы Линды Лиддл, чья жизнь превратилась в испытание из‑за деспотичного босса Брэдли Престона. Девушка уже готова хлопнуть дверью, но в последний момент соглашается лететь с ним в командировку. Самолёт падает. Выживают двое — Линда и её начальник.

Они оказываются на необитаемом острове без связи и надежды на скорое спасение. Приходится забыть о старых обидах и как‑то сосуществовать. Проблема в том, что Линда умеет разводить огонь, находить воду и отличать съедобное от ядовитого. А Брэдли привык только раздавать указания. Вопросы власти теперь решается иначе.

Кадр из фильма «На помощь!»

Где снимали ленту

Фильм снимали на трёх континентах, но основные работы прошли в Австралии и Таиланде. Группа работала в Сиднее, на Пхукете и разбросанных вокруг него островах. Часть сцен доснимали уже в Лос‑Анджелесе.

В Австралии выбрали Disney Studios Australia — главную студию Сиднея, где можно отстроить практически любой ландшафт.

В Таиланде «ушли» в натуру: Пхукет, соседние острова и знаменитые бухты. Например, остров Джеймса Бонда, он же Као Пинг Кан, где пятьдесят лет назад снимали «Человека с золотым пистолетом», тоже попал в кадр. И Пхи‑Пхи с его живописной бухтой Майя‑Бэй — без неё редко обходятся съёмки в этих краях.

Фото: Кадры из фильма «На помощь!» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
