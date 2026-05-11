Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи На Черное море ехать смысла нет: нашли новый курорт с полупустыми пляжами и ценами как в СССР

На Черное море ехать смысла нет: нашли новый курорт с полупустыми пляжами и ценами как в СССР

11 мая 2026 15:30
Изображение сгенерировано нейросетью Чатжпт

Чистая вода, песчаные пляжи и цены, от которых отвыкли на юге. Российские туристы уже распробовали это направление и делятся восторгами.

В этом году многие семьи пересматривают свои отпускные планы. Экологическая ситуация на Черном море заставляет искать альтернативу, и она нашлась — гораздо ближе, чем кажется. Азовское море, которое раньше незаслуженно считали «младшим братом» черноморских курортов, сейчас переживает настоящий ренессанс. Отдыхающие признаются: впечатления не хуже, чем в Египте или Турции, а кошелёк при этом остаётся куда полнее.

Идеально для семей с детьми

Главное, за что туристы любят Азовское море, — это мелководье и песчаные пляжи. Не нужно трястись от страха, когда ребёнок заходит в воду по колено. Прогревается море быстро: купальный сезон стартует уже в конце мая, когда вода достигает комфортных восемнадцати-двадцати градусов. Лучшее время для поездки — с середины июня до конца июля. Позже есть риск столкнуться с крупными медузами-корнеротами, а они удовольствия от купания, прямо скажем, не добавляют.

Ещё один плюс — отсутствие толп. В отличие от переполненных пляжей черноморского побережья, здесь можно найти тихий уголок и по-настоящему отдохнуть, а не лежать «локоть к локтю» с соседями по полотенцу.

Куда поехать

Популярные курорты, которые хвалят отдыхающие: Ейск, Темрюк, Таганрог, Приморско-Ахтарск, Тамань, станицы Голубицкая и Должанская. У каждого — своё лицо. В Ейске хорошо развита инфраструктура: кафе, набережные, магазины — всё под рукой. Должанская привлекает кайтсерферов благодаря сильным ветрам. А Таманский полуостров дарит бонус в виде грязевых вулканов и минерализованных грязей — можно совместить пляжный отдых с оздоровлением.

Приятно удивят и цены

С жильём проблем нет — варианты найдутся на любой вкус и кошелёк. Цены стартуют от полутора тысяч рублей за ночь. Есть большие отели с бассейнами и питанием, скромные базы отдыха на несколько коттеджей, уютные гостевые дома и современные мини-отели.

Питание на Азовском побережье тоже обходится заметно дешевле, чем на раскрученных курортах. А такие развлечения, как катание на сапах, каяках и банане, туристы и вовсе называют практически дармовыми.

Комбо-отпуск: море плюс Крым

И ещё один приятный бонус для тех, кто путешествует на машине или арендует авто. От Азовского побережья до Керчи — всего час-полтора езды. Можно устроить себе комбо-отпуск: тихий пляжный отдых на Азове и насыщенные экскурсионные дни на Крымском полуострове. Два в одном — и никаких переплат, пишет PrimeMedia.

Похоже, Азовское море и правда становится главным туристическим открытием этого сезона.

Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одна простая фраза и вы – в списке Forbes: что говорить перед выходом из дома, чтобы денег было целые карманы Одна простая фраза и вы – в списке Forbes: что говорить перед выходом из дома, чтобы денег было целые карманы Читать дальше 12 мая 2026
Одним «выстрелом» уничтожите всех муравьев: насыпьте крупу в бутылку и подождите пару дней – урожай не пострадает Одним «выстрелом» уничтожите всех муравьев: насыпьте крупу в бутылку и подождите пару дней – урожай не пострадает Читать дальше 12 мая 2026
Перестаньте выкидывать крышки от бутылок: оказывается, из них можно сделать очень полезную вещь Перестаньте выкидывать крышки от бутылок: оказывается, из них можно сделать очень полезную вещь Читать дальше 11 мая 2026
Так делают ресторанные повара: 1 чайная ложка в сметану – и минтай будет вкуснее дорогой форели Так делают ресторанные повара: 1 чайная ложка в сметану – и минтай будет вкуснее дорогой форели Читать дальше 11 мая 2026
Сменила ФИО и скрывала национальность: тяжелое прошлое Миранды Пристли, о котором ни слова в «Дьявол носит PRADA» Сменила ФИО и скрывала национальность: тяжелое прошлое Миранды Пристли, о котором ни слова в «Дьявол носит PRADA» Читать дальше 12 мая 2026
В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 Читать дальше 12 мая 2026
Эту сцену в сериале «Во все тяжкие» фанаты сразу перематывают: настолько неловкая, что невозможно смотреть Эту сцену в сериале «Во все тяжкие» фанаты сразу перематывают: настолько неловкая, что невозможно смотреть Читать дальше 11 мая 2026
Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины Читать дальше 11 мая 2026
Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Читать дальше 11 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше