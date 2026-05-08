Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи ИИ превратил героев «Ходячих мертвецов» в котов: даже зомби – мурчащие и пушистые

ИИ превратил героев «Ходячих мертвецов» в котов: даже зомби – мурчащие и пушистые

8 мая 2026 07:00
ИИ превратил героев «Ходячих мертвецов» в котов: даже зомби – мурчащие и пушистые

Вместо молочка и корма с индейкой у них более страшные деликатесы.

Рик Граймс, Дэрил Диксон, Мишон, Кааааарл — эти имена давно стали нарицательными и мемными. Сериал «Ходячие мертвецы» обрел статус культового феномена в 2010 году и показал зрителям, что в проекте о зомби главную угрозу представляют люди. Но что если бы в роли зомби были котики?

Мурчащие мертвецы

Нейросеть заменила главных героев и мертвецов на четырехлапых с хвостами, и вышло воистину жуткое зрелище. Антропоморфные коты, передвигающиеся на двух лапах лишены частей кожи и конечностей, шерсть у них сбита в клоки, а хвосты потрепаны. То ли дело их оппоненты, котики, которые остались в живых.

Пушок Граймс

Видео от нейросети сразу знакомит нас с исполнителем главной роли. Хоть у рыжего мурлыки, занявшего место шерифа Рика, лапки вместо ладоней, но держит в них револьвер герой умело. А уж от вида сфинкса в военной форме и с дробовиком по телу проносится легкая дрожь от испуга.

Есть в команде и другие коты-выживальщики: школьник в ковбойской шляпе (Карл), пятнистая кошка с луком и старый мурлыка в панамке. Заканчивается видео от ИИ брутальной версией Нигана Смита: в кожаной куртке, с зализанной шерсткой и битой, покрытой колючей проволокой.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот герой «Игры престолов» бесил всех: Иванушка-дурачок всего Вестероса Этот герой «Игры престолов» бесил всех: Иванушка-дурачок всего Вестероса Читать дальше 8 мая 2026
Netflix, подвинься: какая страна вот-вот станет №1 в сериалах — США в пролете Netflix, подвинься: какая страна вот-вот станет №1 в сериалах — США в пролете Читать дальше 7 мая 2026
Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела» Лучший сериал HBO вовсе не «Игра престолов»: вот что за границей смотрят вместо «Первого отдела» Читать дальше 6 мая 2026
Этот фильм Netflix №1 в 82 странах: триллер с Шарлиз Терон посмотрели больше 60 000 00 часов Этот фильм Netflix №1 в 82 странах: триллер с Шарлиз Терон посмотрели больше 60 000 00 часов Читать дальше 5 мая 2026
Ни одного провального эпизода (хотя такие есть даже у лучших из лучших): 3 драматических сериала, у которых каждый сезон — шедевр Ни одного провального эпизода (хотя такие есть даже у лучших из лучших): 3 драматических сериала, у которых каждый сезон — шедевр Читать дальше 5 мая 2026
Турция снова всех переиграла: эти 3 турдизи свели зрителей с ума, хотя они оказались ремейками корейских дорам Турция снова всех переиграла: эти 3 турдизи свели зрителей с ума, хотя они оказались ремейками корейских дорам Читать дальше 4 мая 2026
Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Этот эпизод в «Игре престолов» стал одним из самых сложных для Дейнерис: сделала то, что считала невозможным Читать дальше 4 мая 2026
Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Читать дальше 4 мая 2026
Не только Мила Йовович: 3 голливудских актера, знающих русский язык — они выучили его по своему желанию Не только Мила Йовович: 3 голливудских актера, знающих русский язык — они выучили его по своему желанию Читать дальше 8 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше