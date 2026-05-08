ИИ превратил героев «Ходячих мертвецов» в котов: даже зомби – мурчащие и пушистые

Вместо молочка и корма с индейкой у них более страшные деликатесы.

Рик Граймс, Дэрил Диксон, Мишон, Кааааарл — эти имена давно стали нарицательными и мемными. Сериал «Ходячие мертвецы» обрел статус культового феномена в 2010 году и показал зрителям, что в проекте о зомби главную угрозу представляют люди. Но что если бы в роли зомби были котики?

Мурчащие мертвецы

Нейросеть заменила главных героев и мертвецов на четырехлапых с хвостами, и вышло воистину жуткое зрелище. Антропоморфные коты, передвигающиеся на двух лапах лишены частей кожи и конечностей, шерсть у них сбита в клоки, а хвосты потрепаны. То ли дело их оппоненты, котики, которые остались в живых.

Пушок Граймс

Видео от нейросети сразу знакомит нас с исполнителем главной роли. Хоть у рыжего мурлыки, занявшего место шерифа Рика, лапки вместо ладоней, но держит в них револьвер герой умело. А уж от вида сфинкса в военной форме и с дробовиком по телу проносится легкая дрожь от испуга.

Есть в команде и другие коты-выживальщики: школьник в ковбойской шляпе (Карл), пятнистая кошка с луком и старый мурлыка в панамке. Заканчивается видео от ИИ брутальной версией Нигана Смита: в кожаной куртке, с зализанной шерсткой и битой, покрытой колючей проволокой.