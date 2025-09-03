Мрачные, сильные, атмосферные: BadComedian выбрал 3 сериала для тех, кого «Аутсорс» зацепил по-настоящему

Две работы Душана Глигорова и это уже показатель.

С момента выхода «Аутсорса» прошли уже несколько месяцев — финал показали весной 2025 года, но зрители всё ещё обсуждают сериал, словно он закончился вчера. Проект Душана Глигорова оказался настолько мощным, что превратился в настоящий феномен: стильные локации, холодная эстетика, резкая драматургия и нервная атмосфера сделали его одним из главных событий года.

Три проекта для тех, кому мало

BadComedian составил список сериалов, которые смогут заполнить пустоту после «Аутсорса». В первую очередь критик советует «Хрустальный» — напряжённую драму, снятую тем же режиссёром, что и «Аутсорс». По словам блогера, сериал не такой визуально выверенный, но актёрский состав и сильный сценарий делают его обязательным к просмотру.

Второй совет — «Трасса». Здесь снова работает Душан Глигоров, а сценарист Олег Маловичко, автор «Аутсорса», называет второй сезон «личным завершением трилогии чистилища», в которую входят «Хрустальный» и первый сезон «Трассы». Этот проект ценят за мрачную атмосферу и глубину персонажей — именно то, что зацепило поклонников «Аутсорса», заявил BadComedian для Life.ru.

Возвращение к истокам

Третий выбор BadComedian — первый сезон «Метода». По словам критика, этот сериал задал новую планку для российских психологических триллеров: сложные характеры, драматические сюжетные повороты и ощущение постоянной угрозы сделали его культовым.

Сериал Режиссёр Почему стоит смотреть Хрустальный Душан Глигоров Атмосфера, сильный сценарий Трасса Душан Глигоров Входит в «трилогию чистилища» Метод (сезон 1) Юрий Быков Культовый психологический триллер

Почему это важно

BadComedian отметил, что «Аутсорс» стал переломным моментом для российского телевидения. В отличие от привычных криминальных драм, сериал показал психологическую глубину и особую мрачную эстетику. И хотя повторить такой эффект сложно, эти три проекта ближе всего по атмосфере и силе воздействия.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему после «Аутсорса» второй сезон «Слова пацана» вы будете смотреть по-другому.