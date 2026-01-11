Меню
Киноафиша Статьи Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно

Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно

11 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Постановщик считает, что России больше не стоит отправлять ленты на кинопремию. 

Мэтр российского кинематографа, режиссер Никита Михалков порассуждал о том, сможет ли страна принимать участие в престижной премии «Оскар». Постановщик честно признался, что не видит в этом смысла, ведь подобные события теперь чересчур политизированы.

При этом, свой «Оскар» Михалков считает абсолютно заслуженным, так как в то время жюри еще анализировали проекты честно.

«Оскар» «Утомленных солнцем»

«Утомленные солнцем» открыли знаменитую серию Никиты Михалкова о судьбе комдива Котова и его близких. Эта картина сразу покорила мировое киносообщество — в 1994 году она получила главный приз в Каннах, а уже через год удостоилась «Оскара» как лучший иностранный фильм.

«Мне хочется верить, что мой "Оскар" за "Утомлённых солнцем" вручали в те времена, когда по-настоящему ценили художественные достоинства и глубину кинокартины», — объяснил Михалков в колонке для ТАСС.

Режиссер подчеркивает, что для него важна именно творческая оценка его работы.

Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Никита Михалков об участии России в «Оскаре»

Никита Михалков высказался о бессмысленности участия российских фильмов сейчас на «Оскаре». По мнению режиссера, в нынешних условиях наши картины просто не могут объективно претендовать на эту премию.

«Разве есть гарантия, что понравившийся нам фильм получит награду? Зачем тогда вообще что-то отправлять?», — задаётся вопросом Михалков.

Он убеждён, что сегодня шансы есть только у лент, показывающих Россию в негативном свете.

«Но какое это имеет отношение к настоящему искусству?» — справедливо замечает режиссёр.

Уже два года Россия сознательно отказывается от участия в этой кинопремии, и, судя по словам Михалкова, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что режиссер перечислил фильмы, подходящие для показа американцам.

Фото: Кадры из фильма «Утомленные солнцем» (1994)
Светлана Левкина
