Между «Невским» и «Первым отделом» вышли «Крестоносцы»: «Думала, что будет вах, а получился — швах»

14 марта 2026 10:52
Сериал разочаровал зрителей.

В прошлом году «Триикс Медиа», та самая компания, что выпускает для зрителей «Невского», «Первый отдел» и «Чужой район», неожиданно ударилась в мистику и выдала сериал «Крестоносцы». По сюжету там обычный детектив расследует преступления, но при этом постоянно вляпывается в оккультные дела и эзотерические загадки.

Вроде бы знакомая территория для фанатов «Гримма» или «Сверхъестественного».

Но главный актер Денис Васильев, исполнивший роль сыщика, признался, что черпал вдохновение вовсе не из американских страшилок про оборотней. Его кумиром при создании образа стал доктор Хаус. Впрочем, зрителей это не убедило.

Сюжет сериала

В Петербурге решено создать специальный отдел, который займется преступлениями с мистическим характером. Команда под названием «Крестоносцы» берется за дела, где фигурируют вампиры, оборотни, русалки и прочая нечисть.

Правда, в девяти случаях из десяти все это оказывается обычным мошенничеством или разводом доверчивых граждан, но оставшийся процент реально ставит героев в тупик.

Руководит отделом Константин Крестоносцев — убежденный скептик и прагматик, который терпеть не может всю эту эзотерическую чушь. Ему и предстоит столкнуться с тем, во что он отказывался верить.

В группе также числятся психолог, пытающаяся понять мотивы тех, кого считают монстрами, и судмедэксперт, который любое жуткое происшествие пытается объяснить языком науки.

Каждая новая серия строится вокруг очередной городской легенды или мифа, которые команда разбирает на детали.

Отзывы

Главного героя в сериале сыграл Денис Васильев, и по его словам, Крестоносцев — герой с огромным жизненным опытом, поэтому он смотрит на все происходящее с иронией, в отличие от своих более наивных коллег. Актер решил добавить персонажу легкости, потому что на бумаге тот казался чересчур серьезным и зажатым.

Вдохновлялся Васильев при создании образа самым известным телевизионным циником — доктором Хаусом.

«Я хотел изобразить такого же циника: человека, который со стороны кажется абсолютно безразличным, но при этом исправно делает свою работу и спасает людям жизнь», — заявил актер в интервью для kino-teatr.ru.

Однако, несмотря на любопытную идею, знакомого актера и нестандартный подход к персонажу, настоящим хитом «Крестоносцы» так и не стали.

«Ожидала что сериал будет вах! А сериал получился швах! Три серии осилила кое-как, зато заснула быстро», «Игра актёров и диалоги очень разочаровывают, прям школьный спектакль», «Если рассматривать "Крестоносцев" как малобюджетную одноразовую незамысловатую пародию-комикс, то тогда все нормально», — отметили в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Крестоносцы»
Светлана Левкина
