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Киноафиша Статьи Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан

Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Поступки персонажа досконально разобрали.  

В 2004 году на экраны вышла американская детективно-романтическая комедия про четырех обитательниц пригорода, которым очень скучно жить без «раскапывания» чужих тайн. Сериал «Отчаянные домохозяйки» моментально влюбил в себя огромную аудиторию.

8 сезонов, 180 серий — зрители следили за каждым героем истории. Основное внимание конечно было приковано к четверке центральных персонажей.

Их образы в Сети анализируют до сих пор. К примеру, на днях один из авторов блогов назвал самую раздражающую из «Отчаянных домохозяек», чем немедленно вызвал дискуссию.

Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках»

По мнению автора Дзен-канала «Атомный редактор», Линетт — мать до мозга костей, погрязшая в воплях старших детей и подгузниках младших. Буквально с нее и списали мем «яжемать».

«Линетт с начала и до конца сериала только и делает, что продавливает свои мелкие интересы. Лишь бы все было именно так, как ей вздумается», — заявил автор.

В качестве примера был приведен эпизод, в котором Скаво просит подругу Бри Ван де Камп поручиться за ее детей, чтобы их взяли в элитную школу. Хотя наследникам Линетт точно не по плечу такое учебное заведение.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Но больше всего от героини достается ее мужу.

«Достаточно вспомнить момент, когда Том собрался снова стать студентом и изучать китайский язык, а Линетт узнала, что его экзамен перенесли, ничего не сказала и специально напоила Тома накануне — чтобы тот ничего не соображал и провалился», — пишет блогер.

И таких нюансов было много: за все сезоны сериала она довольно унизительно относилась к мужу, не считая его мнение верным ни по какому вопросу, пишет Дзен-канал.

Мнение зрителей

Впрочем, нашлись и те поклонники, которые заступились за персонажа.

«По факту Линетт труднее всех было в сериале. Ей приходилось воспитывать не только детей, но и мужа», «Рядом с таким неопределившимся тюфяком бедной Линетт только и оставалось быть сильной», «Линетт всегда на стороне своей семьи, несмотря на слабого мужа, она тащит все на своих плечах и даже если она упрекает его, так это только от огромной нагрузки и усталости», — отметили зрители.

А некоторые даже предложили другую раздражающую героиню.

«По мне так Сьюзан гораздо более раздражающая: маленькая девочка в теле сорокалетней женщины», «Избалованная, эгоистичная, незрелая, инфантильная, истеричная — это все про Сьюзан», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Отчаянных домохозяек».

Фото: Кадры из сериала «Отчаянные домохозяйки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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