Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан

В 2004 году на экраны вышла американская детективно-романтическая комедия про четырех обитательниц пригорода, которым очень скучно жить без «раскапывания» чужих тайн. Сериал «Отчаянные домохозяйки» моментально влюбил в себя огромную аудиторию.

8 сезонов, 180 серий — зрители следили за каждым героем истории. Основное внимание конечно было приковано к четверке центральных персонажей.

Их образы в Сети анализируют до сих пор. К примеру, на днях один из авторов блогов назвал самую раздражающую из «Отчаянных домохозяек», чем немедленно вызвал дискуссию.

Линетт Скаво в «Отчаянных домохозяйках»

По мнению автора Дзен-канала «Атомный редактор», Линетт — мать до мозга костей, погрязшая в воплях старших детей и подгузниках младших. Буквально с нее и списали мем «яжемать».

«Линетт с начала и до конца сериала только и делает, что продавливает свои мелкие интересы. Лишь бы все было именно так, как ей вздумается», — заявил автор.

В качестве примера был приведен эпизод, в котором Скаво просит подругу Бри Ван де Камп поручиться за ее детей, чтобы их взяли в элитную школу. Хотя наследникам Линетт точно не по плечу такое учебное заведение.

Но больше всего от героини достается ее мужу.

«Достаточно вспомнить момент, когда Том собрался снова стать студентом и изучать китайский язык, а Линетт узнала, что его экзамен перенесли, ничего не сказала и специально напоила Тома накануне — чтобы тот ничего не соображал и провалился», — пишет блогер.

И таких нюансов было много: за все сезоны сериала она довольно унизительно относилась к мужу, не считая его мнение верным ни по какому вопросу, пишет Дзен-канал.

Мнение зрителей

Впрочем, нашлись и те поклонники, которые заступились за персонажа.

«По факту Линетт труднее всех было в сериале. Ей приходилось воспитывать не только детей, но и мужа», «Рядом с таким неопределившимся тюфяком бедной Линетт только и оставалось быть сильной», «Линетт всегда на стороне своей семьи, несмотря на слабого мужа, она тащит все на своих плечах и даже если она упрекает его, так это только от огромной нагрузки и усталости», — отметили зрители.

А некоторые даже предложили другую раздражающую героиню.

«По мне так Сьюзан гораздо более раздражающая: маленькая девочка в теле сорокалетней женщины», «Избалованная, эгоистичная, незрелая, инфантильная, истеричная — это все про Сьюзан», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Отчаянных домохозяек».