«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал

22 октября 2025 10:23
Кадр из фильма «Крестный отец 3»

Актер сыграл персонажей с печальными судьбами.

Аль Пачино за свою выдающуюся карьеру сыграл больше гангстерских персонажей, чем многие актеры. Конечно, ни одна из этих ролей не может сравниться с известностью и признанием Майкла Корлеоне из «Крестного отца».

Второй по значимости образ Аль Пачино появился 11 лет спустя в «Лице со шрамом». И эти два героя и фильма связаны гораздо больше, чем можно предположить.

Финалы «Крестного отца» и «Лица со шрамом»

Майкл Корлеоне и Тони Монтана кажутся противоположными личностями. Если Майкл собран, сдержан и расчётлив, то Тони — резкий, вспыльчивый и открыто меркантильный.

Их противоречивость отражается в финалах историй. Но хотя герои имеют разные судьбы, концовка «Лица со шрамом» по сути воссоздает основу завершения «Крёстного отца».

На первый взгляд, эти сцены точно не похожи. В «Лице со шрамом» герой Пачино вступает в перестрелку с десятками убийц, вторгшихся в его роскошный особняк. Монтана убивает множество врагов, использует гранатомёт, но в итоге пуля нагоняет его сзади. Он падает с балкона верхнего этажа в бассейн с водой внизу.

Когда Майкл Корлеоне умирает в «Крёстном отце 3», то он один в сицилийском саду.

Кадр из фильма «Крестный отец 3»

Связь «Крестного отца» и «Лица со шрамом»

И тут важно добраться до сути. Финал «Лица со шрамом» на самом деле о человеке, чья жажда власти, денег и статуса стоила ему его семьи, друзей и возлюбленной. Тони Монтана умирает, зная, что он либо уничтожил, либо оттолкнул каждого человека, которого любил.

Его последний бой — не героический и не доблестный, он трагичный, почти жалкий, в своей бессмысленности. Финал «Лица со шрамом» предназначен не для того, чтобы вызвать восхищение.

Кадр из фильма «Лицо со шрамом»

Смерть Майкла Корлеоне точно такая же. Мафиози проводит свои последние моменты в одиночестве, жена и сын покинули его, дочь и братья мертвы. Великий Дон Корлеоне падает замертво незамеченным и нелюбимым.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что главный смысл трилогии «Крестный отец» поняли далеко не все.

Фото: Кадры из фильмов «Лицо со шрамом» (1983), «Крестный отец 3» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
