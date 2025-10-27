«Личный сорт "Сумерек"»: 5 фильмов, которые точно понравятся тем, кто в «команде» Эдварда

В этих лентах есть все нужное — любовь к странным парням, подростковые проблемы и нелегкий выбор.

«Сумерки» — это культовая романтическая фэнтези-сага, которая в конце 2000-х вызвала настоящий мировой бум. Ленты стали популярной по нескольким причинам: это и химия героев, и эстетика с сине-зелёным фильтром, меланхоличными пейзажами Вашингтона и культовой музыкой, а также активность фэндома с жаркими спорами между «командами» Эдварда и Джейкоба.

А эти 5 фильмов точно понравятся поклонникам «Сумерек».

«Тепло наших тел»

Это история про зомби-апокалипсис с неожиданным поворотом. Главный герой Р, как и все ходячие мертвецы, питается людьми и почти не говорит. Но внутри у него идёт постоянный мысленный диалог — он чувствует больше, чем может показать.

Всё меняется, когда он спасает девушку Джули, чьего парня сам же недавно съел. Джули замечает, что этот зомби не совсем обычный — он постепенно начинает проявлять человеческие черты.

Если вампиры давно стали романтическими героями, то зомби обычно оставались просто монстрами. Но создателям фильма «Тепло наших тел» хватило грима Николаса Холта и трогательной любовной линии, чтобы превратить мрачную историю в трогательную и даже милую ленту.

«Виноваты звёзды»

Хотя здесь нет вампиров, это пронзительная история о любви, обречённой на трагедию. Как Белла и Эдвард, герои сталкиваются с роковыми обстоятельствами, но их чувства становятся сильнее вопреки судьбе. Идеально для тех, кто плакал над жертвенностью в «Сумерках».

«Красная Шапочка»

В готической версии «Красной Шапочки» юная Валери оказывается между двух огней: родители хотят выдать её за кузнеца, а её сердце принадлежит бедному дровосеку. Вдобавок в лесу объявляется оборотень, терроризирующий деревню, и по слухам, монстр скрывается среди местных жителей.

Режиссёр Кэтрин Хардвик, подарившая нам первые «Сумерки», создала мрачную сказку-детектив, где до последней минуты непонятно, кто скрывает звериную сущность. Поклонники саги о вампирах обрадуются знакомому лицу — отца героини играет Билли Бёрк, тот самый папа Беллы Свон.

«Орудия смерти: Город костей»

Девушка открывает мир охотников на демонов, скрытый за обычной реальностью. Любовный треугольник, запретная связь с загадочным существом и вечный конфликт между долгом и чувством — прямые параллели с историей Беллы.

«Академия вампиров»

«Академия вампиров» рассказывает о принцессе Лиссе и её верной подруге-охраннице Розе, которые решают сбежать из элитной школы для вампиров. Правда, их быстро находят и возвращают обратно — как раз вовремя, ведь в академии начинаются странные события: кто-то подбрасывает Лиссе мёртвых животных.

Параллельно Роза, обязанная защищать подругу, неожиданно влюбляется в странного парня, что сильно осложняет её обязанности. Экранизация популярной книжной серии получилась динамичнее «Сумерек» — здесь есть место и подростковому юмору, и типичным школьным проблемам, и вечной вражде кланов.

