Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Личный сорт "Сумерек"»: 5 фильмов, которые точно понравятся тем, кто в «команде» Эдварда

«Личный сорт "Сумерек"»: 5 фильмов, которые точно понравятся тем, кто в «команде» Эдварда

27 октября 2025 15:42
Кадр из фильма «Сумерки», «Тепло наших тел», «Академия вампиров»

В этих лентах есть все нужное — любовь к странным парням, подростковые проблемы и нелегкий выбор.

«Сумерки» — это культовая романтическая фэнтези-сага, которая в конце 2000-х вызвала настоящий мировой бум. Ленты стали популярной по нескольким причинам: это и химия героев, и эстетика с сине-зелёным фильтром, меланхоличными пейзажами Вашингтона и культовой музыкой, а также активность фэндома с жаркими спорами между «командами» Эдварда и Джейкоба.

А эти 5 фильмов точно понравятся поклонникам «Сумерек».

«Тепло наших тел»

Это история про зомби-апокалипсис с неожиданным поворотом. Главный герой Р, как и все ходячие мертвецы, питается людьми и почти не говорит. Но внутри у него идёт постоянный мысленный диалог — он чувствует больше, чем может показать.

Всё меняется, когда он спасает девушку Джули, чьего парня сам же недавно съел. Джули замечает, что этот зомби не совсем обычный — он постепенно начинает проявлять человеческие черты.

Если вампиры давно стали романтическими героями, то зомби обычно оставались просто монстрами. Но создателям фильма «Тепло наших тел» хватило грима Николаса Холта и трогательной любовной линии, чтобы превратить мрачную историю в трогательную и даже милую ленту.

Кадр из фильма «Тепло наших тел»

«Виноваты звёзды»

Хотя здесь нет вампиров, это пронзительная история о любви, обречённой на трагедию. Как Белла и Эдвард, герои сталкиваются с роковыми обстоятельствами, но их чувства становятся сильнее вопреки судьбе. Идеально для тех, кто плакал над жертвенностью в «Сумерках».

Кадр из фильма «Виноваты звёзды»

«Красная Шапочка»

В готической версии «Красной Шапочки» юная Валери оказывается между двух огней: родители хотят выдать её за кузнеца, а её сердце принадлежит бедному дровосеку. Вдобавок в лесу объявляется оборотень, терроризирующий деревню, и по слухам, монстр скрывается среди местных жителей.

Режиссёр Кэтрин Хардвик, подарившая нам первые «Сумерки», создала мрачную сказку-детектив, где до последней минуты непонятно, кто скрывает звериную сущность. Поклонники саги о вампирах обрадуются знакомому лицу — отца героини играет Билли Бёрк, тот самый папа Беллы Свон.

Кадр из фильма «Красная Шапочка»

«Орудия смерти: Город костей»

Девушка открывает мир охотников на демонов, скрытый за обычной реальностью. Любовный треугольник, запретная связь с загадочным существом и вечный конфликт между долгом и чувством — прямые параллели с историей Беллы.

Кадр из фильма «Орудия смерти: Город костей»

«Академия вампиров»

«Академия вампиров» рассказывает о принцессе Лиссе и её верной подруге-охраннице Розе, которые решают сбежать из элитной школы для вампиров. Правда, их быстро находят и возвращают обратно — как раз вовремя, ведь в академии начинаются странные события: кто-то подбрасывает Лиссе мёртвых животных.

Параллельно Роза, обязанная защищать подругу, неожиданно влюбляется в странного парня, что сильно осложняет её обязанности. Экранизация популярной книжной серии получилась динамичнее «Сумерек» — здесь есть место и подростковому юмору, и типичным школьным проблемам, и вечной вражде кланов.

Кадр из фильма «Академия вампиров»

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Сумерки».

Фото: Кадры из фильмов «Тепло наших тел» (2013), «Красная Шапочка» (2011), «Виноваты звёзды» (2014), «Орудия смерти: Город костей» (2013), «Академия вампиров» (2014), «Сумерки» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лучший осенний рецепт на вечер: 4 фильма, которые согреют не хуже, чем свитер или чашка чая Лучший осенний рецепт на вечер: 4 фильма, которые согреют не хуже, чем свитер или чашка чая Читать дальше 27 октября 2025
Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Читать дальше 25 октября 2025
После новой черной комедии с Камбербэтчем хочется обнять вторую половинку и не отпускать никогда: но во время просмотра – обхохочетесь После новой черной комедии с Камбербэтчем хочется обнять вторую половинку и не отпускать никогда: но во время просмотра – обхохочетесь Читать дальше 23 октября 2025
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Читать дальше 28 октября 2025
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца Читать дальше 28 октября 2025
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра «С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра Читать дальше 27 октября 2025
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы «Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы Читать дальше 27 октября 2025
Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда Читать дальше 27 октября 2025
«Как такое пропустили — не знаю»: грим эпохи VHS, кариатурная игра и заимствования из всего подряд — зрители смеются над «Дракулой» Бессона «Как такое пропустили — не знаю»: грим эпохи VHS, кариатурная игра и заимствования из всего подряд — зрители смеются над «Дракулой» Бессона Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше