Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто выживет после арки «Бесконечная крепость» в аниме «Истребители демонов»?

Кто выживет после арки «Бесконечная крепость» в аниме «Истребители демонов»?

3 октября 2025 11:54
Кадр из мультфильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

Концовка сюжетной дуги оставляет зрителей в напряжении.

Арка «Бесконечная крепость» стала для «Истребителя демонов» не просто битвой, а точкой невозврата.

Авторы сознательно оставили ряд судеб открытыми, а зрителей — с вопросами. Продолжение истории заявлено на 2027 и 2029 годы, и до тех пор фанатам придется жить в ожидании ответов.

Гемэй Химедзима: последний шаг Столпа Камня

Смерть Химэдзимы получилась горькой и достойной одновременно. Столп Камня до конца сражался, даже понимая, что его раны несовместимы с жизнью.

Он уходит без лишних слов, и от этого сцена давит сильнее — словно зритель сам слышит тяжесть его последнего вздоха.

Мицури Канродзи: самопожертвование без громких слов

История Хаширы Любви в «Бесконечной крепости» звучит как тихая трагедия. Мицури не произносит прощальных речей и не ищет внимания, но закрывает товарищей собой.

Ее поступок кажется естественным, как дыхание. Благодаря этому ее смерть запоминается сильнее многих эффектных боев.

Обанай Игуро: победа, равная поражению

Формально Обанай одолел Музана, но его тело не выдержало. Это один из самых жестких парадоксов арки: выиграть сражение и при этом уйти с поля битвы.

Его финал разрушает привычное представление о победе и делает историю еще более мрачной.

Живые и нужные

На другой стороне остаются Танджиро, Незуко, Гию и Зенитсу. Но авторы явно оставили пространство для новых поворотов.

Вопрос не только в том, кто выжил сейчас, но и кто сможет дожить до конца войны с демонами. Ответа пока нет — и именно это держит интерес к продолжению.

Также прочитайте: Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны

Фото: Кадр из мультфильма «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы Читать дальше 3 октября 2025
Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Читать дальше 3 октября 2025
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны Читать дальше 2 октября 2025
Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом Читать дальше 4 октября 2025
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен» Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен» Читать дальше 4 октября 2025
Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Читать дальше 3 октября 2025
Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Читать дальше 3 октября 2025
Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Читать дальше 3 октября 2025
Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов» Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше