Кто выживет после арки «Бесконечная крепость» в аниме «Истребители демонов»?

Арка «Бесконечная крепость» стала для «Истребителя демонов» не просто битвой, а точкой невозврата.
Авторы сознательно оставили ряд судеб открытыми, а зрителей — с вопросами. Продолжение истории заявлено на 2027 и 2029 годы, и до тех пор фанатам придется жить в ожидании ответов.
Гемэй Химедзима: последний шаг Столпа Камня
Смерть Химэдзимы получилась горькой и достойной одновременно. Столп Камня до конца сражался, даже понимая, что его раны несовместимы с жизнью.
Он уходит без лишних слов, и от этого сцена давит сильнее — словно зритель сам слышит тяжесть его последнего вздоха.
Мицури Канродзи: самопожертвование без громких слов
История Хаширы Любви в «Бесконечной крепости» звучит как тихая трагедия. Мицури не произносит прощальных речей и не ищет внимания, но закрывает товарищей собой.
Ее поступок кажется естественным, как дыхание. Благодаря этому ее смерть запоминается сильнее многих эффектных боев.
Обанай Игуро: победа, равная поражению
Формально Обанай одолел Музана, но его тело не выдержало. Это один из самых жестких парадоксов арки: выиграть сражение и при этом уйти с поля битвы.
Его финал разрушает привычное представление о победе и делает историю еще более мрачной.
Живые и нужные
На другой стороне остаются Танджиро, Незуко, Гию и Зенитсу. Но авторы явно оставили пространство для новых поворотов.
Вопрос не только в том, кто выжил сейчас, но и кто сможет дожить до конца войны с демонами. Ответа пока нет — и именно это держит интерес к продолжению.
