Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кристофер Нолан назвал лучшего актера года — вряд ли угадаете, о ком речь: ведь у фильма с этой звездой всего 6,5 на IMDb

Кристофер Нолан назвал лучшего актера года — вряд ли угадаете, о ком речь: ведь у фильма с этой звездой всего 6,5 на IMDb

17 ноября 2025 19:35
Кристофер Нолан, кадр из фильма «Крушащая машина»

Режиссер не поскупился на похвалу.

Признанный режиссер Кристофер Нолан обладает экспертным взглядом на самые разные аспекты кинематографа. Постановщик обычно не пропускает новинки, а потому профессионально оценивает работу конкурентов и коллег.

И Нолан уже определил лучшую мужскую роль в этом году. Его выбор оказался неожиданным.

Кристофер Нолан о Дуэйне Джонсоне

Кристофер Нолан неожиданно высоко оценил актерскую работу Дуэйна Джонсона. Режиссер назвал его выступление в драме «Крушащая машина» лучшим за многие годы в кинематографе.

«Эта работа была просто пронзительной и невероятной, она буквально разбивала сердце. Не думаю, что в этом году или ранее было что-то более впечатляющее», — заявил он.

При этом режиссер честно признал, что за текущий год посмотрел не так много картин. Поэтому он мог просто не заметить другие достойные актерские работы. Тем не менее, его искренняя похвала Джонсону прозвучала весьма убедительно.

Кадр из фильма «Крушащая машина»

Дуэйн Джонсон в фильме «Крушащая машина»

Для Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» стала важной попыткой вернуть доверие зрителей. Его предыдущие проекты «Чёрный Адам» и «Миссия: Красный» не смогли повторить прежние кассовые успехи.

Новая картина также столкнулась со сложностями. Сборы стартовали скромно, а на второй неделе и вовсе резко сократились.

Рейтинги сложились противоречиво: 6,5 на IMDb, 70% от критиков и 75% от зрителей на Rotten Tomatoes. Единственным единодушно признанным достоинством фильма стала именно актерская работа Джонсона, которую многие назвали неожиданно глубокой.

Ранее портал «Киноафиша» собирал лучшие мемы с Дуэйном «Скалой» Джонсоном.

Фото: Кадр из фильма «Крушащая машина» (2025), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное Читать дальше 18 ноября 2025
17 минут, которые меняют все: спустя 20 лет Ридли Скотт признал, что зря вырезал сцены с Евой Грин из «Царства небесного» 17 минут, которые меняют все: спустя 20 лет Ридли Скотт признал, что зря вырезал сцены с Евой Грин из «Царства небесного» Читать дальше 16 ноября 2025
В «Мстителях» хоть кто-нибудь умирает насовсем?! Звезда прошлых фильмов намекнул на грандиозное возвращение В «Мстителях» хоть кто-нибудь умирает насовсем?! Звезда прошлых фильмов намекнул на грандиозное возвращение Читать дальше 14 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Читать дальше 18 ноября 2025
Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели Читать дальше 18 ноября 2025
«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон «Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон Читать дальше 18 ноября 2025
Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни Читать дальше 18 ноября 2025
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше