Кристофер Нолан назвал лучшего актера года — вряд ли угадаете, о ком речь: ведь у фильма с этой звездой всего 6,5 на IMDb

Признанный режиссер Кристофер Нолан обладает экспертным взглядом на самые разные аспекты кинематографа. Постановщик обычно не пропускает новинки, а потому профессионально оценивает работу конкурентов и коллег.

И Нолан уже определил лучшую мужскую роль в этом году. Его выбор оказался неожиданным.

Кристофер Нолан о Дуэйне Джонсоне

Кристофер Нолан неожиданно высоко оценил актерскую работу Дуэйна Джонсона. Режиссер назвал его выступление в драме «Крушащая машина» лучшим за многие годы в кинематографе.

«Эта работа была просто пронзительной и невероятной, она буквально разбивала сердце. Не думаю, что в этом году или ранее было что-то более впечатляющее», — заявил он.

При этом режиссер честно признал, что за текущий год посмотрел не так много картин. Поэтому он мог просто не заметить другие достойные актерские работы. Тем не менее, его искренняя похвала Джонсону прозвучала весьма убедительно.

Дуэйн Джонсон в фильме «Крушащая машина»

Для Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» стала важной попыткой вернуть доверие зрителей. Его предыдущие проекты «Чёрный Адам» и «Миссия: Красный» не смогли повторить прежние кассовые успехи.

Новая картина также столкнулась со сложностями. Сборы стартовали скромно, а на второй неделе и вовсе резко сократились.

Рейтинги сложились противоречиво: 6,5 на IMDb, 70% от критиков и 75% от зрителей на Rotten Tomatoes. Единственным единодушно признанным достоинством фильма стала именно актерская работа Джонсона, которую многие назвали неожиданно глубокой.

