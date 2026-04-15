Русский English
Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый

15 апреля 2026 20:04
Кадр из сериала «Заложник»

Премьера уже скоро.

Звезда громкого российского сериала «Триггер» Максим Матвеев выходит на глобальный уровень. Актеру доверили центральную партию в драматической многосерийной ленте «Заложник». Съемки проходили в том числе за рубежом.

Сюжетная линия

Действие разворачивается в Москве 2014 года. В центре повествования — Максим Пожарский, успешный специалист по финансам. Он привык не вдаваться в лишние детали и просто получать вознаграждение за свою работу.

Но привычная жизнь рушится в одно мгновение, когда его единственный по-настоящему близкий человек — сестра Нина — бесследно пропадает на Ближнем Востоке и попадает в плен к похитителям. Макс вынужден лично отправиться в Сирию.

Прямо на границе героя захватывают повстанцы. Чтобы спасти собственную жизнь, Пожарский заключает смертельно опасную сделку с главарем террористической группировки по имени Саид.

Кадр из сериала «Заложник»

Детали производства

Съёмочный процесс «Заложника» прошёл на территории ОАЭ, Турции и России. Проект объединил артистов из разных стран.

Максим Матвеев, как уже говорилось, исполнил роль главного героя. Судя по опубликованным кадрам, узнать в ближневосточных одеждах и с густой бородой того самого красавца из «Триггера» действительно непросто: перемена настолько разительна, что поклонники актёра будут приятно удивлены.

Премьера драмы «Заложник» состоится предстоящей весной на стриминговой платформе «Кинопоиск». Напряжённый сюжет и убедительная трансформация Максима Матвеева имеют все шансы найти живой отклик у зрительской аудитории. К тому же успех этого проекта вполне может открыть российскому артисту дорогу к ещё более масштабным зарубежным предложениям.

Фото: Кадры из сериала «Заложник»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
