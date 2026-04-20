Киноафиша Статьи Космос и пришельцы есть и у нас дома: 3 отечественных фильма в духе «Проекта "Конец света"»

Космос и пришельцы есть и у нас дома: 3 отечественных фильма в духе «Проекта "Конец света"»

20 апреля 2026 08:56
Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

Эти фантастические картины давно заслужили признание поклонников.

В российском кино нечасто встречаются проекты, которые можно сопоставить с «Проектом "Конец света"» по размаху и жанровой направленности. Тем не менее есть три отечественные ленты на космическую тему, способные заинтересовать любителей научной фантастики. В подборку вошли как советская классика, так и относительно новые картины.

«Солярис»

Философская драма Андрея Тарковского, снятая по роману Станислава Лема. Психолог Крис Кельвин отправляется на орбитальную станцию у загадочной планеты Солярис, чтобы разобраться в череде странных происшествий.

Вскоре он и остальные члены экипажа сталкиваются с материализацией собственных глубинных страхов и воспоминаний. Лента поднимает вопросы памяти, чувства вины и природы человеческого сознания.

Кадр из фильма «Солярис»

«Время первых»

Реальная история первого выхода человека в открытый космос. В разгар холодной войны космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев готовятся к исторической миссии. Преодолевая череду технических сбоев и смертельных рисков, они проявляют невероятное мужество, чтобы благополучно вернуться домой.

Кадр из фильма «Время первых»

«Аванпост»

События разворачиваются в недалёком будущем. Мир погружается в хаос по неизвестной причине, связь между странами обрывается.

Лишь на клочке земли, названном «Круг жизни», люди продолжают бороться за существование. Группе спецназовцев, военных корреспондентов и разведчиков предстоит забыть о внутренних распрях и выяснить, что же произошло, а главное — есть ли жизнь за пределами этого круга.

Кадр из фильма «Аванпост»
Фото: Кадры из фильмов «Солярис» (1972), «Время первых» (2017), «Аванпост» (2019), «Проект "Конец света"» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Узнала и удивилась, как он не сошел с ума: сколько Рокки пробыл один до прилета Грейса в «Проекта «Конец света» Узнала и удивилась, как он не сошел с ума: сколько Рокки пробыл один до прилета Грейса в «Проекта «Конец света» Читать дальше 19 апреля 2026
Проплакала как от «Инопланетянина» Спилберга: как закончился фильм «Проект «Конец света» на самом деле Проплакала как от «Инопланетянина» Спилберга: как закончился фильм «Проект «Конец света» на самом деле Читать дальше 18 апреля 2026
Гайдай поправил даже самого Булгакова: главные отличия «Ивана Васильевича» от книги Гайдай поправил даже самого Булгакова: главные отличия «Ивана Васильевича» от книги Читать дальше 21 апреля 2026
Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+ Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+ Читать дальше 21 апреля 2026
В советском кино был всего один фильм, где Никулин снялся с Леоновым: молодежь его уже и не помнит В советском кино был всего один фильм, где Никулин снялся с Леоновым: молодежь его уже и не помнит Читать дальше 21 апреля 2026
А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова А вы догадывались, что Татарин в «Брате» говорит не своим голосом? Вот кто переозвучил Сухорукова Читать дальше 21 апреля 2026
Так Мордор — это СССР? Или все же Кембридж? Вот что на самом деле показали во «Властелине колец» Так Мордор — это СССР? Или все же Кембридж? Вот что на самом деле показали во «Властелине колец» Читать дальше 21 апреля 2026
К 9 мая вспоминают лишь его: фильм 1968 года с рейтингом 8,6, который фронтовики назвали самым правдивым и зрелищным К 9 мая вспоминают лишь его: фильм 1968 года с рейтингом 8,6, который фронтовики назвали самым правдивым и зрелищным Читать дальше 21 апреля 2026
«Мой папа — медведь 2» с Курцыным уже снимают в Минске: продолжение хита с рейтингом 8,1 наконец-то получило зелёный свет «Мой папа — медведь 2» с Курцыным уже снимают в Минске: продолжение хита с рейтингом 8,1 наконец-то получило зелёный свет Читать дальше 21 апреля 2026
