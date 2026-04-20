Космос и пришельцы есть и у нас дома: 3 отечественных фильма в духе «Проекта "Конец света"»

В российском кино нечасто встречаются проекты, которые можно сопоставить с «Проектом "Конец света"» по размаху и жанровой направленности. Тем не менее есть три отечественные ленты на космическую тему, способные заинтересовать любителей научной фантастики. В подборку вошли как советская классика, так и относительно новые картины.

«Солярис»

Философская драма Андрея Тарковского, снятая по роману Станислава Лема. Психолог Крис Кельвин отправляется на орбитальную станцию у загадочной планеты Солярис, чтобы разобраться в череде странных происшествий.

Вскоре он и остальные члены экипажа сталкиваются с материализацией собственных глубинных страхов и воспоминаний. Лента поднимает вопросы памяти, чувства вины и природы человеческого сознания.

«Время первых»

Реальная история первого выхода человека в открытый космос. В разгар холодной войны космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев готовятся к исторической миссии. Преодолевая череду технических сбоев и смертельных рисков, они проявляют невероятное мужество, чтобы благополучно вернуться домой.

«Аванпост»

События разворачиваются в недалёком будущем. Мир погружается в хаос по неизвестной причине, связь между странами обрывается.

Лишь на клочке земли, названном «Круг жизни», люди продолжают бороться за существование. Группе спецназовцев, военных корреспондентов и разведчиков предстоит забыть о внутренних распрях и выяснить, что же произошло, а главное — есть ли жизнь за пределами этого круга.