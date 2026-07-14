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Киноафиша Статьи Если вам нравятся «Тьма», «Черное зеркало» или «Начало» — эти 5 сериалов вам точно стоит увидеть

Если вам нравятся «Тьма», «Черное зеркало» или «Начало» — эти 5 сериалов вам точно стоит увидеть

14 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дьявольский судья»

В этих дорамах есть всё — погони во времени, суперсилы, разрывающие сердце драмы и рейтинг выше 8.0.

Южнокорейская фантастика — это не про лазеры и марсиан. Это когда машина времени помогает справиться с утратой, а суперспособности — лишь повод заглянуть в душу. Мы выбрали 5 южнокорейских сериалов с рейтингом на «Кинопоиске» выше 8.0, которые удивляют не спецэффектами, а смыслом. Если вам нравятся «Тьма», «Черное зеркало» или «Начало» — эта подборка вам точно подойдёт.

«Дьявольский судья», 2021

Суд как шоу — в прямом эфире. У зрителей есть право голоса, у судьи — харизма и тайна. Эта антиутопия пугает своей логичностью и тем, как легко её представить в реальности.

Если вам нравятся «Тьма», «Черное зеркало» или «Начало» — эти 5 сериалов вам точно стоит увидеть

«Время взывает к тебе», 2023

После смерти парня главная героиня оказывается в 1998 году — в теле другой девушки. Там она снова встречает его… или кого-то очень похожего. Грустная, красивая дорама о том, как трудно отпустить.

Если вам нравятся «Тьма», «Черное зеркало» или «Начало» — эти 5 сериалов вам точно стоит увидеть

«Сигнал», 2016

Рация, соединяющая полицейского из настоящего и детектива из прошлого. Вместе они расследуют старые дела, пытаясь изменить ход событий. Но любое действие меняет будущее. И не всегда к лучшему.

Если вам нравятся «Тьма», «Черное зеркало» или «Начало» — эти 5 сериалов вам точно стоит увидеть

«Перемещение», 2023

Подростки со сверхспособностями скрываются от таинственного убийцы. Звучит как «Люди Икс», но история не про битвы, а про страх быть другим, одиночество и попытку сохранить себя.

Если вам нравятся «Тьма», «Черное зеркало» или «Начало» — эти 5 сериалов вам точно стоит увидеть

«Я тебя слышу», 2013

Юноша, слышащий чужие мысли, и нахальная юристка. Вместе они берутся за сложные дела и пытаются понять, как жить, когда знаешь, что думают другие.

Фото: Кадры из сериалов «Дьявольский судья» (2021), «Время взывает к тебе» (2023), «Сигнал» (2016), «Перемещение» (2023), «Я тебя слышу» (2013)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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