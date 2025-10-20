Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года

Жуткий клоун Пеннивайз возвращается — и не ради развлечений. В октябре 2025 года выходит «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — сериал, который обещает раскрыть истоки самого знаменитого ужаса Стивена Кинга и показать, откуда вообще взялось зло, поселившееся в этом городке. Собрали все, что известно о нашумевшей ленте.

Когда выйдет сериал

Премьера назначена на 26 октября 2025 года, аккурат к Хеллоуину — идеально, чтобы встречать праздник вместе с Пеннивайзом. Всего в первом сезоне будет девять серий, которые выйдут на HBO и Max.

Студия сделала ставку не просто на хоррор, а на полноценную мифологию, где страх имеет свои корни, историю и лица.

Где снимали

Чтобы передать атмосферу вымышленного городка Дерри, съёмочная группа отправилась в Онтарио (Канада).

Торонто стал главной площадкой — именно здесь снимались сцены в интерьерах и подземных тоннелях.

Гамильтон идеально подошёл для улиц 60-х годов — серый индустриальный город, где зло может таиться в каждом подвале.

Порт-Хоуп — сердце Дерри. Здесь проходили ключевые уличные съёмки: именно по этим кварталам будут бегать герои, спасаясь от клоуна.

Кто сыграет Пеннивайза

Главная интрига, мучившая фанатов с первого анонса: вернётся ли Билл Скарсгард? Ответ — да. Он снова облачится в костюм танцующего клоуна и выступит продюсером сериала.

Кроме него в проекте — Джован Адепо и Тейлор Пейдж, исполняющие роли семьи Хэнлонов, и Мэделин Стоу, звезда «12 обезьян». Ветеран Голливуда Джеймс Римар сыграет одного из жителей Дерри, чьи тайны окажутся страшнее самого монстра.

О чём будет первый сезон

События происходят в 1962 году, за 27 лет до истории Билла Денбро и его друзей. Новая группа подростков сталкивается с серией исчезновений, и постепенно они понимают — это не маньяк и не случайность. В Дерри пробуждается древний страх, впервые за десятилетия решивший выйти на охоту.

Создатели планируют три сезона, каждый из которых вернёт зрителя всё дальше в прошлое — к самому рождению Пеннивайза.

Так что если вы думали, что знаете, кто такой Оно — готовьтесь. В конце октября нас ждёт не продолжение, а откровение.

