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Когда выйдет 6 сезон «Первого отдела»: пока НТВ молчит, мы подсчитали примерные сроки

1 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Это один из главных хитов телеканала.

НТВ уже подтвердил, что шестой сезон «Первого отдела» находится в производстве. Точная дата премьеры пока не названа, но по графику съемок можно предположить, когда зрители вновь увидят Брагина и Шибанова на экране. Рассказываем!

Съемки уже идут

Работа над продолжением сериала стартовала летом 2026 года. Это означает, что новый сезон уже находится в активной стадии производства.

Обычно после завершения съемок создателям требуется несколько месяцев на монтаж, озвучание, цветокоррекцию и другие этапы постпродакшена. Поэтому ждать премьеру сразу после окончания съемочного процесса не стоит.

Наиболее вероятные сроки выхода

Если НТВ сохранит привычный график выпуска своих крупных детективов, шестой сезон «Первого отдела» могут показать уже в телевизионном сезоне 2026–2027 годов.

Наиболее вероятны два варианта. Первый — премьера в конце 2026 года. Второй — начало 2027 года, когда канал традиционно запускает новые сезоны своих самых популярных проектов.

Пока именно эти сроки выглядят наиболее реалистичными, хотя официальную дату НТВ еще не объявил.

Почему премьеру вряд ли будут откладывать

У канала есть веская причина не затягивать с выходом продолжения. Пятый сезон показал очень высокие рейтинги и вновь подтвердил, что «Первый отдел» остается одним из самых успешных российских детективов последних лет.

За несколько сезонов сериал превратился в один из главных проектов НТВ, а истории Юрия Брагина и Михаила Шибанова по-прежнему собирают большую аудиторию.

Поэтому, если производство пройдет без задержек, поклонники вполне могут рассчитывать увидеть новые серии уже в ближайшем телевизионном сезоне. Остается дождаться, когда НТВ объявит официальную дату премьеры шестого сезона.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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