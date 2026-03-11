Когда выйдет 2 сезон Devil May Cry: Netflix не стал затягивать с продолжением геймерского хита

Анимационный сериал Devil May Cry получит долгожданное продолжение уже этой весной. Новые серии выйдут 12 мая 2026 года на платформе Netflix.

Пока точный формат релиза не подтвержден. Есть вероятность, что, как и первый сезон, все эпизоды появятся сразу.

Сколько серий будет во втором сезоне

По предварительной информации, второй сезон снова будет состоять из 8 эпизодов. Продолжительность серий, скорее всего, сохранится на уровне примерно 30 минут.

Однако точный график выхода эпизодов пока не раскрывается, поэтому даты остальных серий остаются ориентировочными.

Чем закончился первый сезон

В финале первой части история Данте делает неожиданный поворот. Герой узнает правду о своем происхождении и пробуждает демоническую форму.

Ему удается остановить террориста по прозвищу Белый Кролик, который пытался открыть портал между миром людей и демонов.

Но события заканчиваются напряженно: Леди парализует Данте и передает его правительству, опасаясь, что его силы могут стать угрозой для человечества.

Что покажут в продолжении

Во втором сезоне на первый план может выйти Вергилий — брат Данте, который уже появился в финале первой части.

Скорее всего, зрителей ждет долгожданная встреча двух братьев и новая угроза для мира людей. Также сюжет может продолжить развивать отношения Данте и Леди, которые после событий финала стали куда сложнее.

Создатели уже намекали, что история Devil May Cry задумывалась как многосезонная арка, поэтому новые серии могут стать лишь следующим этапом большой истории сына Спарды.