Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком

14 апреля 2026 19:35
Кадр из сериала «Охотничьи псы»

Многие зрители  пропустили премьеру.

Миллионы зрителей ждали продолжения «Охотничьих псов», обсуждали возможную дату выхода и гадали, когда вернутся герои. При этом многие пропустили момент старта: второй сезон уже вышел и доступен целиком, без пауз и ожиданий.

Это значит, что можно сразу смотреть все серии подряд и не выпадать из сюжета. Рассказываем подробнее.

Когда вышел и где смотреть

Второй сезон сериала «Охотничьи псы» вышел 3 апреля 2026 года, и все 7 эпизодов появились одновременно. Такой формат особенно удобен для тех, кто предпочитает смотреть сериал за один-два вечера, не возвращаясь к нему каждую неделю.

Премьера состоялась на платформе Netflix, где доступны все серии в хорошем качестве и с переводом. В Сети на других платформах сезон уже тоже можно найти, но там качество и озвучка могут заметно отличаться.

О чем второй сезон и стоит ли смотреть

История продолжает линию Ким Гон У — боксёра, который пытается вытащить мать из долгов и оказывается втянут в опасную игру с ростовщиками «Смайл Кэпитал». Конфликт становится жёстче, а решения героев — сложнее, потому что на кону уже не только деньги, но и жизнь.

Вместе с Хон У Джином и Чхве Тхэ Хо он идёт против системы, где правят страх и сила, и постепенно сам меняется. Рейтинг около 8.2 на Кинопоиске подтверждает интерес зрителей, а компактный сезон без лишних сцен делает просмотр быстрым и захватывающим.

Фото: Кадр из сериала «Охотничьи псы»
Екатерина Адамова
